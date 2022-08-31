حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر ترتفع إلى 26.4% (جراف)

ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر إلى 26.4%، مسجلة نحو 26 ألفًا و833 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها 22.3% بإجمالى بيع 26 ألفًا و515 مركبة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 12 ألفًا و690 مركبة.

وجاءت «إم جي» في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 8 آلاف و484 سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو 2723 مركبة.

وحصدت «شانجان» المرتبة الرابعة محققة بيع 1006 وحدة، أعقبتها «هافال» في المركز الخامس بواقع 938 سيارة.

وتمركزت «جيلي» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات الصينية في مصر، بإجمالي نحو 892 خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

يشار إلى أن ما يقرب من 9 علامات صينية مطروحة داخل السوق المحلية هي «جيتور، وجلوري، وبايك، وجاك، وساوايست، وكايي، ودونج فينج – فورثينج، وبيستيون»، لم يفصح وكلائها المحليين عن حجم مبيعاتهم لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

«شيري أريزو 5» تتصدر مبيعات السيارات الصينية في مصر

تصدرت «شيري أريزو 5» مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 4015 مركبة، تلتها «تيجو 3» في المركز الثاني بإجمالى 3737 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحلت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 3342 سيارة، أعقبتها «إم جي 5» في المركز الرابع بإجمالى بيع 3108 مركبة.

وحصدت «بي واي دي F3» المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما حققت بيع 2723 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «إم جي ZS» في المرتبة السادسة بإجمالي بيع 2239 مركبة، تلتها «MG HS» فى المركز السابع بنحو 1439 سيارة.

وظهرت «إم جي 6» في المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من بيع 1396 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وظهرت «شيري تيجو 7 برو» في المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل بيع 1135 سيارة، أعقبتها «هافال H6» في المركز العاشر بنحو 547 سيارة.