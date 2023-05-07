حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر ترتفع إلى 33.6% خلال الربع الأول (جراف)

ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 33.6% لتصل إلى 4 آلاف و145 مركبة، مقابل حصة 21.7% بنحو 12 ألفًا و62 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «شيري» مبيعات الطرازات الصينية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 2255 سيارة خلال تلك الفترة، أعقبتها «BYD» فى المركز الثاني مسجلة بيع 1181 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وحلت «إم جي» في المرتبة الثالثة محققة بيع 502 سيارة، تلتها «جيلي» رابعًا بإجمالى 70 مركبة.

وجاءت «هافال» فى المركز الخامس بعدما تمكنت من تسويق 68 سيارة، أعقبتها «بريليانس» سادسًا بواقع 35 وحدة.

وحصدت «شانجان» المرتبة السابعة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 34 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.

«بي واي دي F3» تتصدر مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال الربع الأول

اعتلت «بي واي دي F3» صدارة مبيعات الطرازات الصينية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1181 مركبة، أعقبتها «شيري أريزو 5» فى المركز الثانى بنحو 953 وحدة.

واقتنصت «شيري تيجو 7» المرتبة الثالثة مسجلة نحو 721 سيارة، تلتها «تيجو 3» رابعًا بواقع 575 وحدة.

وحصدت «إم جي ZS» المرتبة الخامسة محققة بيع 158 سيارة، أعقبتها «MG RX5» و«MG HS» سادسًا- مكرر- مسجلتا نحو 128 مركبة لكل منهما.

وجاءت «إم جي 5» فى المركز السابع بإجمالى 86 سيارة، تلتها «هافال H6» ثامنًا بنحو 64 وحدة.

وحلت «جيلي كول راي» في المرتبة التاسعة مسجلة نحو 46 سيارة، أعقبتها «بريليانس H530» فى المركز العاشر بواقع 25 وحدة.

وتمركزت «جيلي أوكافانجو» فى المرتبة الحادية عشر بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 24 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى: