حصة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تتراجع إلى 16.7% خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 16.7% مسجلة نحو 6 آلاف و374 مركبة، مقارنة بحصة قدرها 19.3% بواقع 21 ألفًا و277 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع حصة مبيعات الطرازات الأوروبية إلى الضوابط التى فرضها الدولة بشأن الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار انعكس سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال فقد شريحة كبيرة من العملاء على اقتناء وحدات جديدة أو تنفيذ برامج الاحلال والاستبدال، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدل إقبال المواطنين على الشراء عبر أنظمة التقسيط سواء من البنوك أو شركات التمويل بعد ارتفاع نسب الفائدة على الاقتراض.

وأجرت “المال” رصدًا على الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فقد تصدرت «رينو» مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع 3308 مركبة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الثانى بإجمالى 1167 وحدة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 1010 سيارة، تلتها «بيجو» رابعًا بواقع 462 مركبة.

وحلت «فيات» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 312 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 60 وحدة.

فى المقابل، عجزت 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار – لاند روفر – لادا» عن تسجيل مبيعات في سوق السيارات المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

ويذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبي إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

على جانب آخر، قادت «رينو ميجان» مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بعدما

تمكنت من تسويق 1979 مركبة، أعقبتها «ستيب واي» فى المركز الثانى بإجمالى 750 وحدة.

وجاءت «ستروين c5 إير كروس» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 469 سيارة، أعقبتها «رينو داستر» للمركز الرابع بواقع 383 وحدة.

وصعدت «أوبل موكا» فى المركز الخامس بإجمالى 357 سيارة، تلتها «أوبل جراند لاند» سادسًا بنحو 326 مركبة.

وحصدت «أوبل كورسا» المرتبة السابعة مسجلة بيع 317 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» ثامنًا بواقع 305 مركبات.

وتمركزت «ستروين C4» فى المرتبة التاسعة مسجلة بيع 210 سيارات، تلتها «ستروين سي إليزيه» فى المركز العاشر بنحو 203 وحدات.

وحصدت «أوبل كروس لاند» المركز الحادى عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 167 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى الأولى من العام الحالى.

حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر يرتفع إلى 32.5%

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفاع حصة السيارات الصينية من مبيعات السوق المصرية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى إلى 32.5% لتصل إلى 12 ألفًا و377 مركبة، مقابل 27.7% بنحو 30 ألفًا و532 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «شيرى» مبيعات الطرازات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5 آلاف و888 سيارة خلال تلك الفترة، أعقبتها «BYD» فى المركز الثانى مسجلة بيع 3113 وحدة.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثالثة محققة بيع 2560 سيارة، تلتها «جيلى» رابعًا بإجمالى 545 مركبة.

بينما صعدت «بريليانس» للمركز الخامس بعدما تمكنت من تسويق 153 سيارة، أعقبتها «هافال» سادسًا بواقع 80 وحدة.

وتمركزت «شانجان» في المرتبة السابعة بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 38 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

على جانب آخر، احتفظت «BYD F3» بصدارة مبيعات السيارات الصينية فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3113 مركبة، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الثانى بنحو 2042 وحدة.

وحلت «شيرى أريزو 5» في المرتبة الثالثة مسجلة نحو 1937 سيارة، تلتها «تيجو 7» رابعًا بواقع 1804 وحدة.

واقتنصت «إم جى ZS» المرتبة الخامسة محققة بيع 1144 سيارة، أعقبتها «MG RX5» سادسًا بنحو 679 مركبة.

وظهرت «إم جي 5» فى المركز السابع بإجمالى 464 سيارة، تلتها «جيلي كول راي» ثامنًا بنحو 263 وحدة.

وتمركزت «جيلي GX3 برو» فى المرتبة التاسعة مسجلة نحو 171 سيارة، أعقبتها «إم جي HS» فى المركز العاشر بواقع 140 وحدة.

واحتلت «إم جي 6» المرتبة الحادية عشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 133 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023: