حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر تتراجع إلى %21.5

تراجعت حصة مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر إلى %21.5 بإجمالى نحو 17.3 ألف مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو %24.1 أو 19.7 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «فيات» صدارة مبيعات سيارات الأوروبية فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 5 آلاف و524 مركبة خلال تلك الفترة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الثانى بواقع 2866 سيارة.

وحلت «رينو» فى المرتبة الثالثة بإجمالى بيع 2723 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز الرابع بنحو 1951 سيارة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 1782 مركبة، أعقبتها «لادا» فى المركز السادس بنحو 1782 مركبة.

وحصدت «لاند روفر» المرتبة السابعة مسجلة بيع 103 سيارات، أعقبتها «ألفا روميو» فى المركز الثامن بواقع 54 مركبة.

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية مسجلة نحو 18 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى.

فى سياق آخر، رصدت «المال» ترتيب الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال تلك الفترة؛ حيث جاءت «فيات تيبو» فى مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5456 مركبة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الثانى بإجمالى 1714 سيارة.

حصدت «رينو ميجان» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 1357 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الرابع بواقع 1012 مركبة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 854 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز السادس 569 مركبة.

وظهرت «بيجو 301» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 539 مركبة، أعقبتها «رينو لوجان» للمركز الثامن بإجمالى بيع 530 سيارة.

واحتلت «بيجو 5008» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 528 مركبة، تبعتها «بيجو 508» فى المركز العاشر بإجمالى 476 مركبة.

وجاءت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسويق 470 سيارة، تلتها «رينو ستيب واي» فى المركز الثانى عشر بواقع 463 مركبة.

وتمركزت «أوبل كورسا» فى المرتبة الثالثة عشر بإجمالى نحو 459 سيارة، أعقبتها «نيسان جوك» فى المركز الرابع عشر بواقع 435 وحدة.

وحلت «ستروين C4» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 363 سيارة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».