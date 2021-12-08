حصة مبيعات السيارات الأوروبية تتراجع إلى %21.6 خلال 10 أشهر

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع حصة مبيعات مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ فى مصر إلى %21.6 لتسجل 37 ألفًا و458 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنسبة %33 بإجمالى بيع 42 ألفًا و78 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

من جهته، أرجع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف”، إن تراجع حصة مبيعات المركبات أوروبية المنشأ فى مصر جاء نتيجة انخفاض الشحنات والكميات المصدرة من جانب المصانع الأم بسبب تفاقم أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع وهو ما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها.

وأضاف “السبع” أنه من المتوقع أن تتعافى حركة مبيعات السيارات فى مصر، تزامنًا مع انتظام أعمال التوريدات من جانب مصانع السيارات العالمية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية بالكميات التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلى.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر خلال تلك الفترة؛ استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت العلامة الإيطالية «فيات» مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 11 ألفًا و98 مركبة، تبعتها «بيجو» فى المركز الثانى بإجمالى بيع 9 آلاف و682 سيارة.

وجاءت «ستروين» ثالثًا بإجمالى نحو 4300 وحدة، أعقبتها «رينو» بواقع 3787 سيارة.

وحلت «أوبل» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات فى مصر، بعدما حققت بيع 3731 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، وحصدت «لادا» المرتبة السادسة مسجلة بيع 2700 سيارة، تبعتها «لاند روفر» سابعًا بإجمالى 599 مركبة.

وتمركزت العلامة الإيطالية «ألفا روميو» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من بيع 236 مركبة، تبعتها «جاكوار»، مسجلة نحو 199 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وفى سياق آخر، رصدت «المال» قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال تلك الفترة؛ بعدما جاءت «فيات تيبو» فى مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية إذ تمكنت من بيع وتسليم 10 آلاف و668 مركبة، تبعتها «بيجو 301» فى المركز الثانى بإجمالى 2834 وحدة.

واحتلت «بيجو 3008» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 2808 سيارة، تبعتها «لادا جرانتا» – ذات النسخة المجمعة محليًا – فى المركز الرابع بواقع 2700 مركبة.

فى حين، تراجعت «ستروين C5 إير كروس» للمرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة نحو 2184 سيارة، تلتها «أوبل جراند لاند» فى المركز السادس 1985 مركبة.

وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 1656 مركبة، تلتها «سى إليزيه» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 1492 سيارة.

واقتنصت «بيجو 508» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات أوروبية المنشأ فى السوق المصرية، مسجلة بيع 1418 مركبة، تبعتها «رينو لوجان» فى المركز العاشر بإجمالى 1115 مركبة.