حصة مبيعات السيارات الأوروبية تتراجع إلى 19.3% خلال 8 أشهر (جراف)

تراجعت حصة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر إلى 19.3%، مسجلة نحو 21.1 ألف مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها 22.1% بإجمالى بيع 30.3 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت «المال» ترتيب ماركات السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا في السوق المصرية خلال تلك الفترة؛ استنادا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت العلامة الإيطالية «فيات» مبيعات السيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من بيع وتسويق 5644 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «بيجو» في المرتبة الثانية بإجمالى بيع 3842 سيارة، تلتها «رينو» في المركز الثالث بواقع 3363 وحدة.

وحلت «ستروين» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 2542 مركبة، أعقبتها «أوبل» في المركز الخامس بنحو 2495 سيارة.

وتمركزت «لادا» في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من تسويق 2370 سيارة،.

فيما توقفت مبيعات «لاند روفر» عند مستوى 104 مركبة، و«ألفا روميو» بنحو 54 وحدة، و«جاكوار» بـ22 سيارة.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم يفصح وكلائها المحليين عن حجم مبيعاتهم لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».