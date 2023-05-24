حصة «غليون» 79 طنًا.. «الإحصاء»: 2 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسماك خلال 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تفاصيل النشرة السنوية لإحصاءات الثروة السمكية، إذ بلغ إجمالي كميـة الإنتاج السمكي 2 مليون طـن عـام 2021 مـقـابـل 2.01 مليـون طـن عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.43%.

وأضاف التقرير، عن أبرز مؤشرات حجم الثروة السمكية فى مصر، أن كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) بلغت 425.8 ألف طـن عـام 2021 مقابـل 418.6 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.7%.

الثروة السمكية فى مصر

وتابع التقرير، أن المزارع السمكية احتلت المرتبة الاولى بين مصادر الإنتاج السمكي، وبلغت نسبتها 78٫4 % ، ثم الإنتــاج بالبحيرات بنسبة 12٫8 %، يليه الإنتــاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4٫8%، والمياه العذبة بنسبة 3٫7%، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫3% .

كما بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1٫58 مليـون طن عـام 2021 مقابل 1٫59 مليـون طـن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1٫0٪ عن العام الســابق .

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكى مجموعة الأسماك العظمية (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان…..) بنســبة 97٫8٪.

ويليها القشريات (جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 1.3% ثم الأصناف الأخرى بنسبة 0٫5% يليها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية و الرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1% لكلا منهما من إجمالى الإنتاج السمكى .

كما بلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للاستزراع السمكى) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 79 طن من الأسماك المياه العذبة 565 طن – وبلغ إنتاج الجمبرى 833 طن ).

وتابع التقرير، أن الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 1.3 مليون زريعة ومن القاروص 3.6 مليون زريعة و من الجمبرى 654 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 123 طن ، ومن مزرعة الفيروز 707 طن.