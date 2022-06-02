حصة الطرازات الصينية فى مصر ترتفع إلى %24.7

ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %24.7 مسجلة 16 ألفًا و947 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقارنة بـ%21.5 بإجمالى بيع 14 ألفًا و353 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية %48.4 مسجلة بيع 8 آلاف و206 مركبات خلال تلك الفترة.

وجاءت «إم جى» فى المرتبة الثانية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %32.1 بواقع 5443 مركبة، وتمركزت «BYD» ثالثة، مسجلة %9.6 بإجمالى بيع 1630 مركبة، وجاءت «جيلى» فى المركز الرابع بحصة قدرها %4.1 بواقع 697 وحدة.

وحصدت «شانجان» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %2.9 بنحو 484 سيارة، أعقبتها «هافال» فى المركز السادس بحصة قدرها %2.2 محققة بيع 387 مركبة.

وتمركزت «بريليانس» فى المرتبة السابعة، مستحوذة على حصة سوقية %0.6 مسجلة بيع 100 سيارة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وفى سياق آخر، رصدت «المال» ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالى.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «شيرى أريزو 5» مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 2672 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثانى بإجمالى 2501 سيارة.

وحافظت «شيرى تيجو 7» على تمركزها فى المرتبة الثالثة، مسجلة نحو 1974 سيارة، أعقبتها «إم جى ZS» رابعًا بإجمالى بيع 1651 مركبة، وحلت «بى واى دى F3» خامسًا بعدما حققت بيع 1630 مركبة خلال تلك الفترة.

وحصدت «إم جى HS» المرتبة السادسة بإجمالى بيع 1345 مركبة، تلتها «إم جى 6» فى المركز السابع بنحو 1167 سيارة، وحافظت «إم جى 5» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما تمكنت من بيع 1049 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وظهرت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة التاسعة، بعدما تمكنت من تسجيل بيع 814 سيارة، أعقبتها «جيلى أوكافانجو» فى المركز العاشر بنحو 398 سيارة.