حصة السيارات الكهربائية بالاتحاد الأوروبي تتوسع على حساب «الوقود التقليدي»

ازدادت الحصة السوقية لطرازات السيارات الكهربائية فى الاتحاد الأوروبى إلى %9.9 من إجمالى عمليات تسجيل سيارات الملاكى خلال الربع الثانى من العام الجارى، وذلك على حساب مركبات الوقود التقليدى (الديزل والبنزين) التى هبطت حصتها السوقية من جملة التسجيلات إلى %55.8 مقابل %62 خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

ووفق تقديرات الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ الخاصة بتسجيلات المركبات التى تعمل بالطاقة البديلة؛ خلال الربع الثانى من 2022 نمت السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %11.1 لتصل إلى 233.4 ألف سيارة.

ومن بين الأسواق الرئيسية فى المنطقة، ساهمت إسبانيا وفرنسا فى الأداء الإيجابى لهذه السيارات، حيث سجلتا نموًا بنسبة %22 و%18.6 على التوالى، وذلك مقابل إيطاليا التى سجلت خسارة كبيرة بنسبة %19.6، بينما شهدت ألمانيا انخفاضًا طفيفًا بنسبة %0.5.

وزادت المركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء من حصتها فى السوق خلال الربع الثانى من العام، إلى %8.7 من تسجيلات السوق، ارتفاعا من %8.4 فى الربع الثانى من عام 2021.

يأتى ذلك رغم الانخفاض مزدوج الرقم فى الوحدات المسجلة إذ هبطت بنسبة %12.5 مسجلة 206.5 ألف سيارة، باستثناء إسبانيا التى سجلت نموًا بنسبة %11.3 على صعيد هذه الفئة، بينما سجلت جميع الأسواق الرئيسية الأخرى انخفاضًا فى الوحدات المسجلة، ففى فرنسا هبطت التسجيلات بنسبة %17.4 وفى ألمانيا بواقع %16.9 وإيطاليا بما يعادل %6.9.

وتراجعت تسجيلات السيارات الكهربائية الهجينة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %2.2 خلال الربع الثانى من العام، ومع ذلك، نظرًا للانخفاض الكبير فى مبيعات السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، وسعت السيارات «الهايبرد» حصتها الإجمالية فى السوق إلى %22.6.

وسجلت الأسواق الأربعة الرئيسية فى المنطقة نتائج متباينة؛ فسجلت فرنسا وإسبانيا نموًا بواقع %7.2 و%2.7 على التوالى فى حين شهدت إيطاليا وألمانيا انخفاضًا بنسبة %9.3 و%6.5 على التوالى.

وانخفضت تسجيلات مركبات الغاز الطبيعى فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى بنسبة %62.9 إذ تم بيع 4983 وحدة خلال هذه الفترة، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسى إلى الانخفاض فى إيطاليا، التى تمثل الغالبية العظمى من المبيعات فى المنطقة.

على النقيض من ذلك، سجلت المركبات التى تعمل بوقود الغاز المسال زيادة فى المبيعات بنسبة %7.9 لتصل إلى 64.1 ألف وحدة خلال الربع الثانى من العام، وسجلت ثلاثة من أصل أربعة من أكبر الأسواق فى المنطقة مكاسب قوية بلغت فى إسبانيا %57.6 وفرنسا %21.9 وألمانيا %10.3؛ فى حين سجلت إيطاليا انخفاضًا بنسبة %5.1.

فى المقابل؛ عانت السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل من انخفاضات كبيرة خلال الربع الثانى من العام الجارى، فقد انخفضت الحصة السوقية للسيارات العاملة بالبنزين بأكثر من %3 لما يمثل %38.5 من إجمالى التسجيلات، بينما انخفضت حصة الديزل فى السوق إلى %17.3 من إجمالى تسجيلات سيارات الركاب انخفاضًا من %20.2 خلال الفترة نفسها في2021.

ومن حيث الوحدات المسجلة، تراجعت السيارات العاملة بالبنزين بنسبة %22.2 فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، إذ تم بيع 909.7 آلاف سيارة، وشهدت السيارات العاملة بالديزل انخفاضًا أكثر حدة بنسبة %27.7 مسجلة 409.2 ألف وحدة.