حصة السيارات الأوروبية فى مصر ترتفع إلى %24.7

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو حصة مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر إلى %24.7 بإجمالى نحو 13 ألفًا و709 مركبات خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع نسبة %23.8 بنحو 12 ألفًا و85 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتصدرت «فيات» مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسويق 4829 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بيجو» فى المركز الثانى بواقع 2417 سيارة.

وحلت «رينو» فى المرتبة الثالثة بإجمالى بيع 2091 مركبة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الرابع بنحو 1496 سيارة.

وجاءت «ستروين» فى المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 1302 مركبة، أعقبتها «لادا» فى المركز السادس بنحو 1070 مركبة.

وحصدت «لاند روفر» المرتبة السابعة مسجلة بيع 75 سيارة، تلتها «ألفا روميو» فى المركز الثامن بواقع 54 مركبة.

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية مسجلة مسجلة نحو 15 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى.

فى سياق آخر، رصدت “المال” ترتيب الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث جاءت “فيات تيبو” فى مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 4816 مركبة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الثانى بإجمالى 1070 سيارة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 1002 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الرابع بواقع 949 مركبة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 621 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز السادس بإجمالى 547 مركبة.

وظهرت «رينو لوجان» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 496 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» للمركز الثامن بإجمالى بيع 482 سيارة.

واحتلت «بيجو 508» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 451 مركبة، تبعتها «رينو ستيب واى» فى المركز العاشر بإجمالى 408 مركبات.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الحادية عشر بعدما تمكنت من تسويق 371 سيارة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الثانى عشر بواقع 337 مركبة.

وحصدت «ستروين C4» المرتبة الثالثة عشر بإجمالى نحو 333 سيارة، أعقبتها «أوبل جراند لاند» فى المركز الرابع عشر بواقع 280 وحدة.

وحلت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 250 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».