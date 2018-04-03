حصة الدولار في الاحتياطي الأجنبي الروسي 47%

خالد بدر الدين أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولارات الأمريكية شكلت 46.5% من احتياطياته الأجنبية حتى الثلاثين من سبتمبر 2017، بينما بلغت حصة اليورو 24.1 % مما يشير إلى تحول نحو العملة الخضراء على مدار العام السابق. وأضاف…

خالد بدر الدين

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولارات الأمريكية شكلت 46.5% من احتياطياته الأجنبية حتى الثلاثين من سبتمبر 2017، بينما بلغت حصة اليورو 24.1 % مما يشير إلى تحول نحو العملة الخضراء على مدار العام السابق.

وأضاف البنك المركزي، الذي يعلن التغيرات في الاحتياطيات متأخرة بضعة أشهر، أن حصة الذهب في احتياطياته الدولية بلغت 16.3% بينما بلغت حصة الجنيه الإسترليني 8.1 %.

وذكرت وكالة رويترز إن الدولار بلغت حصته في نهاية سبتمبر 2016 أكثر من 40 % من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى الروسى بينما بلغت حصة اليورو حوالى 29.5 %.