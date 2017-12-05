حصة آى فون تهبط بالأسواق الرئيسية من 41 % إلى 33 %

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء شركة كانتار ورلدبانيل كوم تيك الأمريكية لأبحاث أسواق الاتصالات، أن الحصة السوقية لأجهزة موبايلات آى فون هبطت فى الأسواق الرئيسية إلى 32.9 % خلال الثلاث شهور المنتهية أكتوبر من 40.6 % خلال نفس الشهور…

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة كانتار ورلدبانيل كوم تيك الأمريكية لأبحاث أسواق الاتصالات، أن الحصة السوقية لأجهزة موبايلات آى فون هبطت فى الأسواق الرئيسية إلى 32.9 % خلال الثلاث شهور المنتهية أكتوبر من 40.6 % خلال نفس الشهور من العام الماضى و ذلك بسبب نقص الأجهزة الجديدة آى فون X أو 10 .

وذكرت وكالة رويترز أن الحصة السوقية لأجهزة موبايلات آى فون فى نسخته العاشرة من التليفونات السمارت أو الذكية التى تنتجها شركة أبل الأمريكية تراجعت فى أسواق اليابان وأمريكا و دول غرب أوروبا الكبرى.

ويقول دومينيك سانبو مدير وحدة البيزنس بشركة كانتار إن حصة نظام تشغيل آى فون iOS هبطت فى الأسواق الرئيسية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ارتفاع حصة نظام أندرويد الذى تشغله شركة جوجل إلى أكثر من 66 % فى السوق الأمريكية خلال الثلاثة شهور من بداية أغسطس إلى نهاية أكتوبر بالمقارنة مع 58 % خلال نفس الشهور من العام الماضى.