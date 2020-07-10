حصاد 6 سنوات للسيسى : الانتهاء من 115 مشروعاً بقطاع البترول باستثمارات 15261 مليون جنيه

وأكدت المهندسة راندا المنشاوى أن المجلد ذكر أن الجهود التنموية انعكست خلال الفترة الماضية بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية.

عرضت المهندسة راندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء والمشرف على مجلد حصاد ما تم إنجازه خلال 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد أبرز ما تضمنه المجلد فيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية.

وقالت إن المجلد أشار إلى أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث إنه تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، ويجري تنفيذ نحو 44 مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.

وقالت راندا المنشاوي إن أهم الإنجازات في قطاع البترول والثروة المعدنية تضمنت توقيع 84 اتفاقية بإجمالي حجم استثمارات بلغ 14.8 مليار دولار، فضلاً عن تشغيل 37 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات.

إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع في المدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 5.1 مليون وحده سكنية، بالإضافة إلى تشغيل 992 محطة تموين للسيارات.

وتم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار عام 2018/2019.

وأكدت المهندسة راندا المنشاوى أن المجلد ذكر أن الجهود التنموية انعكست خلال الفترة الماضية بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية.

حيث جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، وأيضا مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت بمجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم إلى الفلاح في طليعة الإنجازات.

وجاء في المجلد أنه تم خلال هذه الفترة بهذا القطاع تنفيذ 224 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 17000.1 مليون جنيه.