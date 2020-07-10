حصاد 6 سنوات للسيسى : ضخ 29.6 مليار جنيه فى المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأوضح رئيس الوزراء أن المجلد يعرض أهم الإنجازات التي تحققت، وأنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى 30 يونيو الماضى

عرضت المهندسة راندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء والمشرف على المجلد الذي أعدته الحكومة بما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد ما تم في مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة خلال 6 سنوات .

وقالت إن المجلد تضمن الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع التجارة والصناعة بلغ 89 مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات بلغ 47182 مليون جنيه، ويجري العمل على تنفيذ 15 مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو 5.9 مليون جنيه.

وجاء في المجلد أن أهم الإنجازات المتعلقة بهذا الإطار تتمثل في ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي 27.3 مليار جنيه، إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي حجم تكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي حجم تكلفة بلغت 955 مليون جنيه.

وجاء ذلك حيث أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، وصدر المجلد بعنوان “حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية في مصر خلال الفترة الماضية بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية بكافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين.

بجانب تطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي استهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.

وقال مدبولي إن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا وبخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المجلد يعرض أهم الإنجازات التي تحققت، وأنه تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى 30 يونيو الماضى بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، ويتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه .