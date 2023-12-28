حصاد 2023.. «البترول»: قطاع التعدين يشهد استكمال خطوات برنامج التطوير على جميع الأصعدة

شهد عام 2023 استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث على كافة المحاور، سواء بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعدينى، ودعم التحول الرقمى في أنشطة القطاع، والاستثمار في تطوير كوادر قطاع التعدين، وهو ما يأتي من أجل اطلاق إمكانات هذا القطاع والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.

وتوصلت وهيئة الثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الإنجليزية، أحد أكبر الشركات العالمية للبحث عن الذهب، بشأن البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلاله في الصحراء الشرقية، ويعد الاتفاق من نجاحات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

وبدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر في مارس 2023، والذى يأتي تتويجاً للخطة الطموحة التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، حيث تقدر احتياطياته بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما قامت شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، كما تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب)، وبلغت كمية الذهب المنتجة حوالي 45 كجم مختلفة الأعيرة.

وانطلق منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثانية في يوليه 2023 تحت شعار “البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون”، وقد حقق المنتدى عدداً من النتائج الهامة كان على رأسها زيادة المهتمين بالاستثمار في مصر في مجال التعدين وإطلاق مكامن ثرواتها التعدينية، والذى يتضح من حجم المشاركة في النسخة الثانية ومشاركة شركات عالمية في المنتدى والمعرض المصاحب له.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، للعمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للبدء في الإجراءات اللازمة لمشروع مصنع انتاج حامض الفسفوريك لتعظيم القيمة المضافة والعائد من الفوسفات المصرى مع الشركة الاسترالية لينسبريدج خلال منتدي مصر للتعدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركتي فوسفات مصر ولينسبريدج الاسترالية لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كما تم توقيع مذكرة أخرى بين فوسفات مصر والشركة الأسترالية لتوريد خام الفوسفات اللازم للمشروع .

إضافة إلى توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن، في 3 قطاعات للبحث عن خام الذهب والعناصر المصاحبة بالصحراء الشرقية المصرية، باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.

وفي نفس السياق تم اطلاق تنفيذ منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين، لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر، والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة.

وتم إنشاء قاعدة بيانات للثروات التعدينية في جمهورية مصر العربية، لتجميع البيانات الأساسية لعدد 27 خامة معدنية، وجاري الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بهم، تمهيداً لتضمينهم داخل المنصة الرقمية للخامات التعدينية.

وانتهت الوزارة من تطوير معمل هيئة الثروة المعدنية في مدينة مرسى علم لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية، وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة، لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية، وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومي، والتى يتم تنفيذها بإرادة قوية فى التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

وتم افتتاح معملي MSA ،ALS في مدينة مرسى علم للاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم، في اطار توطين كافة أنشطة صناعة التعدين في مصر وصقل خبرات العاملين بها.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر البشرية في قطاع التعدين.

ونفذت الوزارة مجموعة من برامج التدريب العالمية المختلفة لكوادر هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين، ومنها برنامج كود التعدين الاسترالى JORC لمجموعتين من الكوادر، وبرنامج الموارد التعدينية وتطوير الإدارة بالدول النامية مع الحكومة الصينية، وبرنامج استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعدينى مع وكالة الجايكا اليابانية .

وتم إنتاج حوالى 13 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام، وبلغت كمية الصادرات للخامات المنجمية حوالي 2.3 مليون طن، كما بلغت إجمالي الإيرادات المحققة لعقود المشاركة حوالي 336 مليون جنيه، بالمقارنة بحوالي 114 مليون جنيه عام 2022.