حصاد 2022.. «التعليم العالي»: 11 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصاد عام 2022 في مجال التحول الرقمي.

ونوهت الوزارة الي أنه تم تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بقيمة تزيد عن 11 مليار جنيه.

وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة كافة الخدمات.

وذلك للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم.

ولفت عاشور إلى أن الوزارة تسعي لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي.

بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية.

فضلا عن التوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.

وأشار عاشور إلى جهود الوزارة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية.

فضلا عن الاختبارات المميكنة، ونُظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه.

4.5 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في 15 جامعة أهلية و 9 تكنولوجية

وأوضح الوزير أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لعدد 15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه.

فضلاً عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه (في المرحلة الأولى).

وواصل الوزير إنه جارِ تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية تصل إلى 65 مليون جنيه لـ35 معهدًا فنيًا.

تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بتكلفة 4.4 مليار جنيه

ونوه عاشور إلى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية في 27 جامعة بعدد 30 ألف جهاز وبإجمالي 5459 مُقررًا.

وذلك لخدمة 1254767 طالبًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.

واستكمل أنه جار تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 422 كلية بعدد 170 ألف جهاز بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليار و335 مليون جنيه في المرحلة الثانية.

إصدار 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجي الجامعات الحكومية

وأضاف الوزير أنه تم إصدار ما يزيد عن 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجي الجامعات الحكومية المصرية.

بالإضافة إلى أرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مُستندات الوزارة، ومليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online .

إنشاء 10 مراكز تدريب وإبداع و 8 معامل مُتخصصة في مجال إنترنت الأشياء

وكذلك إنشاء 10 “مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية” بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات.

فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

وكذلك تنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.

الانتهاء من تجهيز البنية المعلوماتية لمقر الوزارة بالعاصمة الإدراية الجديدة

وفي إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية المعلوماتية بمقر الوزارة.

حيث تم توفير أجهزة الحاسبات الصفرية والإنترنت اللاسلكي، وأجهزة التليفونات الشبكية.

فضلًا عن الانتهاء من أعمال الأرشفة الإلكترونية بواقع 3 ملايين مستند، وغيرها من الخدمات التكنولوجية الإلكترونية

عاشور : تعاون مع هواوي وسيسكو ومايكروسوفت

وأشار د. أيمن عاشور إلى توقيع الوزارة العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا.

ومنها اتفاقية هواوي للتوسع في الأكاديميات حيث تم إنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية.

وكذلك اتفاقية سيسكو (CISCO) للتوسع في الأكاديميات وتم من خلالها إنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية.

واتفاقية ميكروسوفت لتوفير خدمات (تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي بإضافة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذلك لتوفير خدمات مميزة وتحسين تجربة التواصل مع مستخدمي الموقع).

وكذلك وجود إمكانية استخدام الطلاب لخدمات مايكروسوفت السحابية من خلال الإيميل الجامعي لكل طالب.

توفير نسخ ويندوز أصلية و MS -Office للطلاب

وتوفير نسخة “ويندوز” أصلية مجانية لمرة واحدة لكل طلاب الجامعات الحكومية بمنحة من ميكروسوفت.

فضلا عن توفير نسخ تطبيقات (MS- Office) ونسخة بريد إلكتروني حكومي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لعدد 27 جامعة حكومية وعدد من الجامعات الأهلية.

وأضاف الوزير أنه تم إعداد العديد من الدراسات الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

ومنها استنباط وتطبيق نموذج الجامعات الذكية، ودراسة حول التفاعل مع عالم “الميتافيرس”، والثورة الصناعية الرابعة، ومصر تصنع الإلكترونيات بالإضافة إلى مبادرة طالب رقمي.

كما أطلقت الوزارة مسابقة الابتكار: “Hackathon for Climate Change: Innovate for” Sustainability؛ لشباب الجامعات المصرية، وشارك فيها 42 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

ونوه الوزير إلى أنه في إطار التعاون المُثمر بين الوزارة ووزارة الاتصالات، فقد تمت إتاحة معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية.

وذلك لإجراء اختبارات القبول للطلاب المُتقدمين؛ لدعم مُبادرة “أشبال مصر الرقمية”.

المشاركة في تنفيذ اختبارات القبول لطلاب المدارس

ونوه إلي مشاركة الوزارة في تنفيذ اختبارات القبول لطلاب المدارس بكافة أنواعها من جميع المحافظات، بهدف صقل مهارات الطلاب المتفوقين التكنولوجية والمعلوماتية.

وذلك بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

2.7 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير وميكنة المُستشفيات الجامعية

وتطرق عاشور إلي مشروع ميكنة المُستشفيات الجامعية، حيث تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين.

وتضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى جامعيًا، ومنها 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

ومن جانبه أشار د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، إلى أنه تم الانتهاء من أعداد مركز بيانات قادر على استضافة كافة خوادم المشروعات التي تنفذها الوزارة كمشروع الاختبارات الإلكترونية بمرحلتيه.

وكذلك مشروعات تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تقدمها شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هشام فاروق : إطلاق 12 منصة وبوابة تفاعلية

وأوضح مساعد الوزير للتحول الرقمي، أنه تم إطلاق 12 منصة وبوابة تفاعلية، منها:

تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مُبادرة “ادرس في مصر”

إطلاق منصات القبول والتنسيق الإلكتروني

تدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية.

تطوير الموقع الإلكتروني للبعثات

منصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس “STEM”

المنصة الموحدة للتعلم الإلكتروني

إطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة وربطها مع الجهات المعنية، والمكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.

وأشار د. فاروق إلى تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022.

فضلا عن تنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الدولية (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).

وتطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الدولية.

واوضح أنه تمت دراسة تركيب وتشغيل تطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) في باقي الجامعات الحكومية، التكنولوجية الحالية والجديدة، والأهلية الجديدة.

فضلاً عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية.

وكذلك منظومة حصر أصول وأراضي ومنشآت الوزارة وأجهزتها التابعة لها (بالتعاون مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة)، لجميع أصول الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي والمُستشفيات الجامعية.

عادل عبد الغفار : تنفيذ خطة شاملة في تخصص الذكاء الاصطناعي

وأشار د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إلي الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

وذلك مع زيادة انتشار تطبيقاته وارتباطها بمجالات العمل والإنتاج بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خُطة شاملة في تخصص الذكاء الاصطناعي.

وهو ما أسفر عن إنشاء عدد من الكليات والأقسام في هذا التخصص سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو على مستوى الدراسات العليا.

وقال إن هذه الجهود ساهمت في وجود 3 جامعات تضم كليات للحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى كليات للذكاء الاصطناعي في جامعات (المنوفية، جنوب الوادي، كفر الشيخ).

فضلا عن 7 جامعات حكومية بها كليات بمسمى الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وهي جامعات (القاهرة، وحلوان، وبنها، دمياط، مدينة السادات، مطروح، بني سويف).