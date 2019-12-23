حصاد 2019.. «الآثار» توشك على الانتهاء من 8 مشروعات كبرى أهمها المتحف الكبير

بلغ إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف الكبير من جميع المواقع و المتاحف الاثرية نحو 49 ألف و 603 قطعة

رصدت” المال” فى هذا التقرير تفاصيل المشروعات الآثرية والمتحفية التى استطاعت وزارة الدولة لشؤون الآثار خلال عام 2019 ، تحقيق إنجازات فيها للعمل على الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز تلك المشروعات المتحف المصري الكبير، حيث تم إنجاز أكثر من 90% من إجمالي حجم الأعمال ، بينما كانت نسبة الإنجاز 17% بداية عام 2016، كما بلغ إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف من جميع المواقع و المتاحف الاثرية نحو 49 ألفا و 603 قطعة، في حين إجمالي ما تم ترميمه وصيانته نحو 46 ألفا و 600 قطعة.

أما مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، فقد بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة 98% وتقع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي عبارة عن قاعات عرض موزعة مابين العرض المركزى ، المومياوات الملكية ، تمهيداً لافتتاحه جزئيا بداية عام 2020.

وعن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، فوصلت نسبة التنفيذ 99% حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة في ديسمبر 2018.

واستطاعت وزارة الآثار الانتهاء من 95% من مشروع ترميم المعبد اليهودي (الياهو هانبي) بالإسكندرية، كما تم الانتهاء من نسبة 95% من أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة.

كما انتهت الوزارة من نسبة 99% من مشروع احياء مسار طريق الكباش بالأقصر و تجهيزه للزيارة، بالإضافة إلي استمرار أعمال مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، فضلاً عن الانتهاء من 99% من متحف الغردقة ( اول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص).