حصاد وزارة الطيران المدني خلال 2020 (ملف)

يواجه قطاع الطيران المدنى، منذ بداية عام 2020، معركة شرسة أمام تحديات هى الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوى، ويعد التحدى الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

واتخذت وزارة الطيران، العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية على مستوى جميع المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة للحد من انتشار الفيروس.

وبالرغم من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وتأثير هذه الأزمة بشكل كبير على القطاع من تراجع في الإيرادات وانخفاض في أعداد المسافرين وفى الأنشطة، لم تتوانى وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار عنبه، عن استكمال مشروعات التطوير و تنفيذ خطة الدولة المصرية فى النهوض والارتقاء بهذا القطاع الهام.

وفيما يلى تستعرض “المال” فى هذا التقرير أهم إنجازات وزارة الطيران المدنى خلال عام 2020.

تعامل الوزارة مع أزمة كورونا

شكلت غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول بالمطارات المصرية.

تسيير طائرة لعودة المصريين العالقين من ووهان فور إنتشار الفيروس بالصين.

عقد إجتماعات تنسيقية لوزير الطيران المدنى مع الوزارت المعنية والشركات التابعة للوزارة وشركات الطيران الخاصة لمتابعة تداعيات الأزمة.

رفع المطارات المصرية درجة الإستعداد القصوى.

إجتماعات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

تنفيذ أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية .

جولات تفقدية لوزير الطيران ونائبه لعدد من المطارات المصرية لمتابعة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس.

وزير الطيران يتفقد احدي المطارات

تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مصر بداية من 19 مارس وحتى أول يوليو 2020.

تسيير رحلات إستثنائية لإجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والصحة.

منح حزمة من التخفيضات تشجيعاً للسياحة :حيث قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء و20 % مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح.

تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر .

تخفيض تواجد أعداد العمالة بنسبة 50 % بالهيئات والشركات التابعة للوزارة.

تعقيم وتطهير مواقع العمل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة.

إجراء إختبارات قياس درجة الحرارة للعاملين وتخصيص عيادات متنقلة بمطار القاهرة والشركات التابعة.

تخصيص مستشفى لعلاج العاملين بمنظومة الطيران المدنى حال الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى مستشفى مصر للطيران.

قامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتصنيع وإنتاج الكمامات وتوريدها لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.

أطلقت الوزارة هاشتاج “وقفنا من أجل سلامتك وسنعود من أجل خدمتك” تزامناً مع عودة الرحلات الدولية.

تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية وعربات نقل الحقائب بشكل دورى ومستمر بعد كل إستخدام، وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.

وضع ملصقات للتباعد الإجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الإنتظار بجميع المطارات المصرية.

كإجراء وقائي، يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعي لا يسمح له بالدخول.

تم تركيب عدد 116 من الكاميرات الحرارية بجميع المطارات المصرية لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونياً.

كاميرا حرارية

توفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول تم وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.

تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها إلتقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ارتداء جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات .

توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة و معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة.

صيانة مبانى مطار القاهرة أثناء تعليق الرحلات

تم إجراء أعمال الصيانة داخل مبنى الركاب 1، عبر صيانة جميع أجهزة انذار الحريق بالمبنى، و صيانة كاملة للسيور والسلالم الكهربائية والمصاعد والأجهزة والمعدات أمام صالة البترول.

تغيير الأجزاء التالفة من الأسقف المعلقة (صالة الوصول 1- لترانزيت العلوي أعلى مخارج صالة الوصول (1)

صيانة وترميم الأرضيات أمام صالة 2 من جهة المهبط، وصيانة للمحولات بمحطة الكهرباء الرئيسية 801 والمحطات التابعة لها بمبنى الركاب 1.

إجراء أعمال الصيانة بمبنى الركاب 2، حيث تم معالجة الهبوط الأرضى بمنطقة المهبط بجوار كوبرى التحميل رقم 3.

مطار القاهرة الدولى

تم عمل صيانة شاملة للأجهزة والمعدات لأنظمة الـS.S بمبنى الركاب رقم (2).

اعمال الصيانة الكهربائية بمبنى الركاب 2 من خلال عمل الصيانة اللازمة لاجهزة الشبكات وكابلات الفايبر والUTP داخل MER1 وجارى إجراء الصيانة داخل MER2.

أعمال الصيانة بمبنى الركاب 3، من حخلال صيانة جميع الأبواب المعدنية والخشبية بالمبنى والتأكد من سلامة كافة الأجزاء وفحصها.

إستكمال أعمال التطوير والصيانة اللازمة لإجهزة غرف التحكم الرئيسية MER1.

الصيانة الوقائية لأجهزة الكشف عن الحقائب والأجسام والمواد المتفجرة والمواد المعدنية.

تم عمل صيانة للمصاعد والسلالم المتحركة والمشايات وكباري التحميل بمبنى الركاب رقم (3) .

الصيانة الوقائية لانظمة الكهرباء بمبنى الركاب 3.

تحليل PCR للكشف عن كورونا

تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

كما تقرر استثناء القادمين من نيوزيلاند – استراليا – اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية و الجنوبية – كندا و مطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت يسمح لهم 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة نظراً لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات٠

نوهت سلطة الطيران لجميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلي تلك المطارات.

وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكى، وتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 لحين إصدار تعليمات أخري.

افتتاح مطارات جديدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الافتتاح الرسمى لمطارى «العاصمة» و«سفنكس» الدوليين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزارء يفتتح صالة كبار الزوار بمطار القاهرة والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم 1، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والصيانة.

مطار العاصمة

إدارة أزمة موجة الطقس السيئ والسيول فى مارس الماضى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار وتحذير بحالة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس الماضي.

تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات المصرية لفرق الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار ولتجنب عرقلة سير العمل وللحفاظ على انسيابية وانتظام الحركة الجوية بالمطارات.

تم توجيه غرفة ومركز عمليات الأزمات بمطار القاهرة ومركز العمليات المتكامل IOCC بمصر للطيران لمتابعة تأثير الطقس على موقف الرحلات أولًا بأول.

تم وضع خطة استعدادات مسبقة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، ومتابعة حالة الطقس والعمل بالمهبط على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، والتعامل بشكل سريع وفوري مع أي حدث أو ظرف قد يطرأ حفاظاً على سلامة العاملين والركاب.

الوزارة تفعل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

تم تفعيل المنظومة بداية من شهر سبتمبر بالإضافة إلى تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن او من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

انضم معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

سلطة الطيران المدنى

حصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015.

تم السماح بالتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات والضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني و قد تم بالفعل الموافقة لعدد 6 شركات مصرية.

وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري و التوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.

تم تطبيق منظومة API/PNR و توفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني.

تم التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT و ذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم.

تم التنسيق مع هيئة البحث و الإنقاذ و القوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث و الإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.

التنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA بالتعاون مع شركة مصر للطيران و وزارة الطيران لرفع الحظر عن البضائع من جمهورية مصر العربية و إلى الولايات المتحدة الأمريكية و السماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار و الفاكهة/ المنتجات الجلدية / معدات الحماية PPE / الحيوانات الحية / البريد غير الأمريكي / البضائع الخطرة).

تم الإتفاق على منحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) و توفير جميع المعدات الأمنية لها.

تجديد شهادات الأيزو ISO