استثمار

حصاد وزارة البيئة 2021.. زيادة عدد المنشآت المرتبطة برصد الانبعاثات 15% (جراف)

بلغ الإجمالى 85 منشأة حتى نهاية العام الحالي
عصام عميرة 3:22 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 3:22 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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قالت وزارة البيئة إن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية نجحت فى زيادة معدلات ربط المنشآت الصناعية بنسبة تصل إلى 15% لتقفز إلى 85 منشأة بنهاية 2021، وتشمل أغلب القطاعات الصناعية للحفاظ على جودة الهواء وخفض معدلات التلوث.

وأضافت وزارة البيئة فى تقرير صادر عن حصاد عام 2021، وصل "المال"، أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغت 85 منشأة صناعية بنحو 418 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

وأضاف أن تلك المحطات موزعة على 24 شركة أسمنت، و13 شركة أسمدة، و 7 شركات بتروكيماويات، و25 محطة توليد القوى الكهربية، و6 شركات حديد وصلب، وشركة سيراميك، وشركة زجاج مسطح، و7 شركات تكرير بترول، وشركة ألومنيوم، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

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منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء التابعة لـ«وزارة البيئة» حتى 2021

 وتشمل منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة كل مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام على التوالى ، حيث تم دراسة 8 قطاعات جغرافية (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي - الصحراء الغربية (الوادي الجديد) - ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

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وذكرت وزارة البيئة انه من خلال منظومة الإنذار المبكر ودراسة العوامل الجوية المتوقعة لمدة ثلاثة أيام مستقبلية من حيث التهوية وسرعة واتجاهات الرياح ومدى تأثيرها على تركيز أو تشتيت الملوثات، يتم تحديد المناطق ذات التهوية السيئة التى تساعد على تركيز الملوثات و الأماكن جيدة التهوية ويتم تتبع مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على منطقة الدراسة لمعرفة مصادر التلوث المؤثرة عليها وبالتالي التركيز عليها من قبل فرق التفتيش لتخفيف أحمال التلوث مما له عائد إيجابي على جودة الهواء والصحة العامة للمواطنين خاصة أثناء نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء )  خلال فصلي الخريف والشتاء من كل عام والذي يتزامن مع موسم حصاد الأرز.

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وزارة البيئة

كما تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل صور الأقمار الصناعية وتحديد أماكن نقاط الحرق التى تظهر بها ومن خلال قواعد البيانات يتم تحديد عنوان هذه النقاط وتوجيه فرق التفتيش لها للتعامل معها وتحرير محاضر للمخالفين وقد تم إعداد موقع إلكتروني لنقاط الحرق وإرساله إلى جميع الفروع الإقليمية للوزارة، للدخول عليه والوصول إلي مواقع نقاط الحرق داخل محافظاتهم عن طريق ال GPS.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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