حصاد مصلحة سك العملة خلال ٢٠١٧

أكد المهندس عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة، أن هناك اهتماما بإعادة إحياء متحف المصلحة، مشيرا إلى تعيين متخصصين من خريجى كلية الآثار لهذا الغرض، وتم بالفعل تشكيل لجنة لتجهيز المتحف وتطويره وتأمين المكان وتزويده بكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة، وإعادة تجديد فتارين العرض وأساليب الإنارة ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2018. . جاء ذلك فى تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية عن أداء مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية خلال عام 2017 ورؤيتها المستقبلية لعام 2018 .

وقال “الأحمدى” إن المتحف يضم مجموعة نادرة من العملات والميداليات منذ العهد الملكي حتى العصر الحالى، ومجموعة ميداليات أثرية خاصة بعهد محمد على وأحفاده، و مجموعة متميزه من الدروع والأوسمة والنياشين من إنتاج المصلحة الحالى، وتم تجهيز فيلم لعرض منتجات المصلحة والتعريف بها للعرض على شاشات العرض الموجودة داخل المتحف.

وأضاف أنه تم إنتاج الميداليات والشارات ودروع التكريم لبطولة العالم للكرة الطائرة ، كما أصدرت المصلحة عملات تذكارية فئة 100 جنيه و10 جنيهات ولأول مره فئة 50 جنيها فضة خلال مشاركتها فى احتفالات القاهرة الخديوية، وهو ما لقى إقبالا واهتماما فاق كل التوقعات من هواة العملة، وحققت المصلحة حجما كبيرا من المبيعات سواء من العملة او التشغيلات الموجودة، مثل ميدالية الشعراوى وميداليات قناة السويس وغيرها من التشغيلات ، وتقوم المصلحة حاليا بإنتاج العلب الخاصة بالميداليات والدروع، و تم إنشاء خط تصنيع علب الهدايا بدلا من تصنيعها خارج المصلحة .

و شاركت مصلحة سك العملة فى معرض صناع مصر، ولقى إنتاجها اهتماما بالغا من رواد المعرض الذين أشادوا بجودة الإنتاج وروعة التصاميم المعروضة، واشتركت المصلحة أيضا فى معرض صنع بفخر فى مصر الذى أقيم بجامعة عين شمس، وحظيت منتجات المصلحة باهتمام بالغ من رئيس الجامعة والوفود المشاركة .

وأنتجت المصلحة الميداليات والدروع الخاصة باحتفالية وزارة الرى والموارد المائية، بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة المقرر إقامتها بداية العام المقبل، وأنشأت خط إنتاج مستمر لمجموعة السيد المسيح التى حظت باهتمام مبهر من جميع الأوساط، خاصة بعد إعلان بابا الفاتيكان افتتاح مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأشار “الأحمدى” إلى أنه تم تكليف إدارة التصميم لإصدار عدة مجموعات تذكارية أخرى مماثلة لمجموعة السيد المسيح، هدفها تأصيل الحضارة المصرية، عبر مختلف العصورمن خلال توقيع أول بروتوكول رسمى بين المصلحة وكلية الآثار جامعة القاهرة، لمراجعة جميع معلومات وبيانات المجموعات التاريخية المقرر إنتاجها الفترة المقبلة، وتشكيل فريق عمل لإعداد أول مجموعة فرعونية بعنوان كنوز مصر الفرعونية “الدولة القديمة” من المقرر إنتاجها فى الفترة المقبلة.

وتعاقدت مصلحة سك العملة مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج دروع وهدايا الهيئة بالمصلحة وجار الآن الإعداد لإنتاج احتياجات الكليات العسكرية من دروع وشارات وميداليات تذكارية يتم توزيعها على الدفعات فى حفلات التخرج.

وفى إطار جهود المصلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، أشار “الأحمدى” إلى أنه تم شراء ماكينة حلية لتتم جميع مراحل التصنيع داخل المصلحة بعد ما كانت هذه المرحلة تتم فى ورش متخصصة، بالإضافة إلى استلام وتركيب وتشغيل ماكينة الحفر بالشرارة.

وتقوم المصلحة كل عام بتصنيع درع عيد العمال باستخدام أحدث الماكينات ولأول مرة فى هذا العام يتم تصميم علبة متحفية للدرع بتصميم مبتكر، كما تقوم المصلحة بإنتاج قلادة النيل، والتي تهدى إلى الملوك والرؤساء وحائزي الجوائز العالمية مثل نوبل.

وتنتج المصلحة بصفة مستمرة ميدالية مجلس النواب و ميداليات جوائز الدولة التقديرية و تم تصميم ختم جديد للأزهر ،و يجرى حاليا تغيير جميع أختام الأزهر والمعاهد التعليمية التابعة له فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدر بالآلاف الأختام التى ترد إلى المصلحة على دفعات.

كما قامت المصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطرى فى تصميم نظام جديد لأختام المجازر يعتمد على الرموز المتعددة المتغيرة يوميا ويتم الإنتاج الكمى حاليا لتغير نظام أختام المجازر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تصنيع عصا استانلس لزوم اختام اللحوم الخاصة بالمجازر بدلا من الشراء من السوق المحلية، وأيضا تم الانتهاء من تصنيع 30 ألف قرص ألومنيوم لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

و أشار شريف حازم، مستشار وزير المالية، إلى استمرار التنسيق مع عمرو الجارحي وزير المالية، و د. محمد معيط ،نائب الوزير لشئون الخزانة العامة للعمل على محورين الأول : داخلي باستمرار تطوير المصلحة وخطوط الإنتاج للعمل على تحقيق حاجة الأسواق من العملات المساعدة المتداولة، وكذلك العملات التذكارية و الثاني : خارجي وذلك بدراسة كيفية الاستفادة من الإمكانيات الفنية في سك العملات وإنتاج لوحات السيارات للدول المجاورة التي أبدت اهتمامها بالتعاون معنا.