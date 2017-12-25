حصاد مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر لعام 2017

المال - خاصاستعرض مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، حصاد عام 2017، مشيرا إلى فوزه بعدد من أهم الجوائز المصرفية العالمية، من مجلة بانكر أفريقيا، ومجلة إسلاميك بيزنس آند فاينانس.وقال بيان صادر عن المصرف اليوم: "استكمالاً لمسيرة تقدم المصرف، تولى محمد علي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد، الذي أ



المال – خاص

استعرض مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، حصاد عام 2017، مشيرا إلى فوزه بعدد من أهم الجوائز المصرفية العالمية، من مجلة بانكر أفريقيا، ومجلة إسلاميك بيزنس آند فاينانس.

وقال بيان صادر عن المصرف اليوم: “استكمالاً لمسيرة تقدم المصرف، تولى محمد علي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد، الذي أكد تطلعه لبذل كل جهد ممكن لتعزيز المكانة المرموقة التي يحظى بها المصرف في مصر، والعمل جنبا إلى جنب مع فريق العمل الناجح بالمصرف من أجل زيادة قدرته التنافسية في السوق”.

وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر هذا العام عدة جوائز مصرفية، في مقدمتها جوائز مجلة بانكر أفريقيا التي تضمنت “أفضل مصرف إسلامي”، و”أفضل مصرف إسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، و”أفضل مصرف إسلامي في التجزئة المصرفية” في شمال أفريقيا.

ومنحت مجلة إسلاميك بيزنيس آند فاينانس، المصرف جائزتي “أفضل مصرف إسلامي في التجزئة المصرفية”، و”أفضل مصرف إسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر”.

