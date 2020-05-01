حصاد مجلس الوزراء من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020

تضمن الحصاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج للدعم المالي والفني

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 1 مايو 2020، بما يشمله من الموافقة على قرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف، إلى الموافقة التي تمت على عدد من القرارات.

وشملت قرارًا بتحديد يوم السبت 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الجمعة 1 مايو 2020.

وقرار الموافقة على مشروع قرار تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ناحيتي فرشوط ونجع حمادي في محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ناحيتي مركز قوص ومركز نقادة في محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، وكذلك على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لعام 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين في الدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة يوم 22 /4 /2020 الخاصة بأوامر الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ19 مشروعاً خاصة بوزارات الاسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظتي دمياط والبحر الأحمر.

كما شملت الموافقة على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع شركات مُتخصصة لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر، بغرض الحصول على أفضل الأسعار.

وشمل حصاد مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على السير في إجراءات حصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار بدلاً من 250 مليون دولار.

إضافة إلى الموافقة على طلب محافظة قنا بالتصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية “هو” مركز نجع حمادي في المحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة لحل مشكلة الإسكان في المحافظة ومركز نجع حمادي.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وذكر أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، تضمنت الاجتماع الأسبوعي، والذي تمت فيه مناقشة القضايا والملفات الاقتصادية، والموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس “كورونا”، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

كما تضمنت اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات وخطط التحول الرقمي بمشروع العاصمة الإدارية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكذلك انعقد اجتماع لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بحضور مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومساعد أول رئيس الوزراء.

واجتماع آخر لمتابعة موقف توصيل المرافق إلى المناطق والمجمعات الصناعية، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتضمنت الاجتماعات التي عرضها الإنفوجراف كذلك اجتماع مع وزير الإسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة مثل مشروعات مدن الجيل الرابع بالعاصمة الإدارية، ومشروعات عدد من المدن الجديدة، إلى جانب اجتماع تم عبر الفيديوكونفرانس مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزيرة التعاون الدولي، للتأكيد على حرص مصر على استمرار العمل وبشكل متسارع في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع البنك منذ عدة أشهر، وتشمل مجالات الطاقة وتحلية المياه ومشروعات الصرف الصحي.

بالإضافة إلى ترؤس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة موقف توافر الخدمات والمستلزمات الطبية، وتوافر السلع الغذائية الأساسية، ومتابعة موقف التعامل مع مخالفات البناء، وإجراءات صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت الأنشطة استعراض رئيس الوزراء تقريرا من وزيرة الثقافة بشأن تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان تحت مظلة المبادرة الإلكترونية “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”.

فضلاً عن عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، للإعلان عن تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج للدعم المالي والفني لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، وللحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إضافة لقيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمناطق مختلفة بالقاهرة.

وتفقد محور الفريق إبراهيم العرابي، وتفقد أعمال مشروع تطوير بحيـرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وكذلك أعمال تطوير ميدان التحرير، وأعمال تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، وتفقدهم برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان ، ومحافظ القاهرة.

وتضمنت الأنشطة أيضاً التي عرضها الإنفوجراف التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي عقب الجولة التفقدية بالمشروعات في المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة.

وأكد فيها مدبولي ضرورة استمرار حركة التنمية وعجلة الاقتصاد بالتوازي مع استمرار الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس “كورونا”.

كما أرسل رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وتلقى تقريراً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف بالمرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من يوم 11 إلى 14 مايو 2020، من خلال مكاتب البريد، بدلاً من الفترة من يوم 6 مايو حتى 10 مايو 2020، نظراً لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.

كما تلقى رئيس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خطابا من المدير التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، بتبرع الشركة بمليون جنيه، مقسمة إلى 500 ألف جنيه لحساب 2030 للعمالة غير المنتظمة، و500 ألف لصندوق تحيا مصر، إضافة إلى تلقي خطاب من رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بتبرع الجامعة بـ 10 ملايين جنيه لمساندة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضًا ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مدار الأسبوع.

وتمت الإشارة إلى لقاء رئيس الوزراء مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة جهود الوزارة للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

كما تمت الإشارة أيضا إلى اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأيضا أساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد فيروس “كورونا”، وبحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، وإلى لقاء رئيس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع بالمحافظات ومشروع الري الحديث.