حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

تضمنت قرارات الأسبوع الموافقة على مشروع قرار ونظام اختيار مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والذي نص على أن يتم اختيارهم بما لا يجاوز عشرة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 7 وحتى 13 فبراير الحالى، تضمن الموافقة على عدد من القرارات، ورصد للاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما قام به من أنشطة.

عرض الإنفوجراف للقرارات التي تم الموافقة عليها.

وتضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وقرار بالموافقة على مشروع قرار لتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي بقضايا التحكيم الدولي.

والموافقة على توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابع.

كما أصدر مشروع قرار ونظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والذي نص على أن يتم اختيارهم بما لا يجاوز عشرة.

ويكون الاختيار عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، ولمدة سنة قابلة للتجديد.

وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على طرح المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج).

والتصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض) لمدة خمس سنوات.

كما تمت الموافقة على تعاقد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتوريد وقود لزوم احتياجات التشغيل بالهيئة.

كما تضمن حصاد مجلس الوزراء مد معرض ” أوزيريس – أسرار مصر الغارقة” لعرض عدد من القطع الأثرية في متحف فيرجينيا للفنون مدة شهرين إضافيين.

كما تمت الموافقة على إقامة معرض “ملوك الشمس” بالمتحف القومي بمدينة براغ في جمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر في الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020.

وتم اعتماد إجراءات وزارة المالية للتصرف بالبيع من خلال مزاد علني في مخزون العملات الفضية غير الأثرية الملغاة والتذكارية الراكد وتذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة.

إضافة إلى اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم التابعة لوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف فى محلات الخدمات بسوق العبور.

وتضمن حصاد مجلس الوزراء أيضا الموافقة على مشروعي قرارين بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ونواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمت الموافقة على إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.

وتم اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات بالمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة.

وصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة “صندوق رعاية الطفولة والأمومة” في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتم أيضا التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية، لميكنة الاختبارات.

وتمت الموافقة أيضا على مشروع قرار لتحديد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، تطبيقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار.

بجانب مشروع قرار بقواعد تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية والمنصوص عليها بالمادتين 11، و12 بقانون الاستثمار، والموافقة على قرار بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي في حصاد مجلس الوزراء

وعرض الإنفوجراف للاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقد شمل الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي استعرض إنجازات مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وناقش جهود التعامل مع ملف الزيادة السكانية.

كما ناقش نجاح تنظيم مؤتمر ومعرض “إيجيبس 2020″، وخطة وزارة الصحة لضمان استمرار تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال.

وتضمنت الاجتماعات لقاء رئيس الوزراء مع محافظ الأقصر وقد تناول آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.

كما اجتمع مع وزيرتي التخطيط والصحة لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الصحة للعام المالي 2020/ 2021.

واجتمع مع عدد من الوزراء لمتابعة موقف ملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتقى وزيرة البيئة لاستعراض الموقف البيئي بشأن بحيرتي مريوط وقارون.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماع مع وزراء المالية، والإسكان والنقل، والزراعة، ومع رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري الجديد” لمتابعة تنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان .

كما ترأس رئيس الوزراء أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعقد اجتماع مع عدد من الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس لتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

فضلاً عن اجتماع مجلس المحافظين والذي استعرض الموقف التنفيذي لعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات.

واجتمع رئيس الوزراء مع وزيرات التعاون الدولي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة.

واجتمع مع وزراء المالية، والصحة، وقطاع الأعمال العام، وبحضور رئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لمتابعة عمل هيئة الشراء الموحد.

واجتمع مع وزير الاتصالات لمتابعة رقمنة منظومة التأمين الصحي.

الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء خلال أسبوع

وعرض الإنفوجراف للأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء خلال الأسبوع.

وقد تضمنت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات.

وقام مدبولي بتفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام.

بجانب تلقي تقرير المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء بشأن جهود لجنة الاستغاثات الطبية.

وتلقي أيضا تقرير متابعة موقف رصد شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يناير الماضى.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتجديد استضافة مصر مقر ” الكاف” لمدة 10 سنوات.

وشهد أيضا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان والكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب ومع شركة أكواباور خاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.

وأشار الإنفوجراف إلى لقاءات عقدها الدكتور مصطفى مدبولي خلال حصاد مجلس الوزراء على مدار الأسبوع.

حيث تم عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية بعد توقيع الشركة على عقد جديد مع شركة “إيجاس”.

والتقى مع فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء للتعبير لهم عن شكره وتقديره لجهودهم الفترة الماضية.

والتقى أيضا مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستعراض مجالات التعاون مع البنك.