حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 5 حتى 11 سبتمبر 2020 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدة إنفوجرافات تعرض ما تم خلال حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي ، في الفترة من 5 حتى 11 سبتمبر 2020، بما تضمنه من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وما قام به به من أنشطة.

وعرض المركز الإعلامي للقرارات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بقيمة 225 مليون يورو.

ويهدف القرار إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27,45 فدان، في ناحية المدامود في محافظة الأقصر.

والثانية بمساحة 15,41 فدان، في ناحية الحسينية في محافظة الشرقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد

وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط.

وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ يوم 31/ 8 /2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً، واعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي انعقدت بتاريخ 24/ 8/ 2020، ووافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة في جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.

كما شملت القرارات أيضاً التي عرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم.

وكذلك الموافقة على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، وهما جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ.

والموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة بإسم “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا”، بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي.

وتمت الموافقة كذلك على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة فاروس”، بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء والاصطناعي.

والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات”، بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الماضي ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لاجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا وحتى الآن، ومعدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور وزير المالية.

وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في محافظة دمياط، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، ومدير أمن دمياط.

وكذلك اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، بحضور رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس الاستشاري، محمد الخطيب، واجتماع آخر تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذلك المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن المحافظة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، التي أبرزها التقرير ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي اجتماع عقده رئيس الوزراء لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان ، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ، والمشروعات المقترح تطويرها خلال الفترة المقبلة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ومدير الأمن.

واجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التنمية في محافظة الدقهلية، ومناقشة سبل تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ومدير أمن الدقهلية.

وشملت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وقد تمت فيه مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة ومنها دعم الأشقاء في السودان لمواجهة الفيضانات، وتنظيم كأس العالم لكرة اليد، والمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

إضافة لاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة السويس، والرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة\، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء،بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ونائبه، ومدير أمن السويس.

فضلاً عن اجتماع لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب في الفترة من 2020-2050 بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، ونائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومسئولي عدد من الشركات.

وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “ممشى أهل مصر” للمرحلتين الأولى والثانية بحضور محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

إضافة إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراتس مع محافظ المنوفية لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة، وأخيراً اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة بورسعيد، بحضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء ، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلقي رئيس الوزراء تقريرا من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس “كورونا” خلال شهر أغسطس الماضي.

إلى جانب حضور فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ 27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة، لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحضور عدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة.

فضلاً عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية في شهر أغسطس 2020، حيث تلقت المنظومة 8288 شكوى واستغاثة وطلباً بمجال الصحة شملت 1996 بلاغاً بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكذلك متابعة جهود مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات، وتأكيده على أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل يسهم في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يتم استيرادها.

وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً للتقرير، متابعة جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة في السودان، بجانب متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين بقطاع الصحة.

وكذلك استعراض تقرير قدمته وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال قناتها على موقع “اليوتيوب”، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها.

والمؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان ، والدولة للإعلام، والزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة لاستعراض تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في أغسطس، حيث تعاملت المنظومة مع 95 ألف شكوى نصيب الوزارات منها 74% والمحافظات 23% والجامعات 1% والجهات الأخرى 2%.

وأخيراً تلقى رئيس الوزراء تقريرا من وزير التنمية المحلية، يؤكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تصل إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي على مدار الأسبوع، فعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة ومنها بناء الإنسان والتحول الرقمي.

إلى جانب لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وتأكيده على أهمية العمل على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.