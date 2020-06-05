حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 30 مايو حتى 5 يونيو 2020 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2020، بما يتضمنه من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما قام…

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 30 مايو حتى 5 يونيو 2020، بما يتضمنه من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما قام به سيادته من أنشطة.

وعرض الإنفو جراف للموافقة التي تمت على عدد من القرارات الأسبوع الماضي ، وقد شملت الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي بين الحكومة ، وشركة “سيماريس”، والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاص بتنفيذ برنامج “المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية”، الموقع في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

فضلاً عن الموافقة على مشروعي قراري رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقانون 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية “بنين-بنات” في جامعة السويس.

بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18مايو2020، لعدد 30 موضوعاً.

وكذلك الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع دار “نهضة مصر”، وشركة “لونجمان”، وشركة “أبو الهول” للنشر، لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، الخاصة بسنوات التعليم المطورة (KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الابتدائي).

وكذلك الموافقة على قرار لتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي، ويقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات 5.3 مليار جنيه، وهذا دعماً للصناعة المحلية وحفاظاً على استثمارات العملاء الصناعيين.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي .

ونوه الإنفوجراف إلى الاجتماع الأسبوعي، والذي تم فيه مناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وكذلك اجتماع المجموعة الطبية الذي عقده رئيس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس “كورونا”، بحضور وزراء التعليم العالي، والداخلية، والصحة ، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمحافظتي سوهاج وقنا، والامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظات جديدة، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية.

وهذا بجانب اجتماع لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، التي أشار إليها الإنفوجراف، ترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، والذي كلف فيه بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات وتقديم الخدمة للمواطنين، ووجه بتخصيص خط ساخن بكل محافظة يعمل 24 ساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن فيروس “كورونا”.

وهذا بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، بحضور وزيري المالية، والاتصالات، والمسئولين المعنيين بالوزارتين.

فضلاً عن اجتماع لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني.

وأيضا اجتماع متابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات في محافظة القاهرة، ووجه فيه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري ومشروع “ممشى أهل مصر”، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمشروعات، وانعقد بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان ، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشملت الاجتماعات كذلك اجتماع لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانعقد بحضور وزراء الكهرباء ، والعدل، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فضلاً عن اجتماع لمناقشة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد ، وتم استعراض مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة، وضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، بحضور عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

كما تم أيضا عقد اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور وزير الإسكان ، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم عرض مخطط إنشاء مدينة سكنية في العامرية بها أنشطة سكنية وتجارية وصناعية، وكذلك عرض رؤية شاملة لتطوير منطقة حدائق المنتزه.

فضلاً عن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود الدولة الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وإعادة مخالفي الإقامة من دولة الكويت، بحضور وزراء الخارجية، والبترول، والدولة للهجرة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.

وعرض الإنفوجراف ضمن حصاد مجلس الوزراء للأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء.

ونوه خلالها لاستعراض رئيس الوزراء تقرير بشأن إطلاق قاعدة بيانات “طاقات” لتطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فضلاً عن تلقي تقرير من وزير التنمية المحلية، تضمن إجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية، حيث تم إزالة 10611 مخالفة بناء و15249 مخالفة على أراض زراعية في الفترة من يوم 25 مارس وحتى 30 مايو الماضي.

وتضمنت الأنشطة أيضاً التي تمت الأسبوع الماضي وعرضها الإنفوجراف، تلقي رئيس الوزراء تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر مايو 2020، والثاني ملخص لتقرير مؤسسة “فيتش” حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

كما تم استعراض تقرير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا ، والإمكانات التي تمتلكها للمواجهة.

بجانب تفقد رئيس الوزراء المرحلة النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير بعد انتهاء شركة “مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية” من أعماله بصورة كاملة، وبرفقة وزير قطاع الأعمال العام.

وقد تلقي رئيس الوزراء أيضا تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو 2020.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مدار الأسبوع، في الإنفوجراف.

وعرض للقاء الذي عقده مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لمناقشة ملامح استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.