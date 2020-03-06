حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 28 فبراير حتى 5 مارس 2020 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، وعرض للاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

وعرض الإنفوجراف لعدد من القرارات التي تم الموافقة عليها.

وشملت إصدار قرار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، وذلك حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من يوم 6 مارس 2020.

وصدر قرار باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية وذلك تطبيقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار.

وتم الموافقة على مشروع قرار خاص باتفاقية بين حكومتي مصر وقبرص، تقضي بإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب أيضا وتجنبها.

وشمل حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي أيضا الموافقة على مشروع قرار بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وشمل أيضا الموافقة على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وشملت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء جامعتي الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية للإسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة.

كما تمت الموافقة على مشروعي قرارين بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني.

وشمل حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي أيضاً الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

والموافقة على إسناد تنفيذ الأعمال الإضافية الخاصة بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات.

والموافقة على اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة بجلستها رقم 60، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً.

كما تضمنت القرارات الموافقة على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي للمخلفات بالمنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة.

وتم كذلك الموافقة على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمي 525 و526 لسنة 2019، فيما يتعلق بالعمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة وحماية منشآت المباني الفندقية القائمة من أخطار الحريق، وذلك لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

استكمال المشروعات السياحية

فضلاً عن الموافقة على مد المهلة الممنوحة إلى شركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام حتى يوم 31 مارس 2021 بهدف دعم القطاع السياحي.

وتضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي أيضا الموافقة على منح إحدى شركات مجموعة “ياس” القابضة حق امتياز إدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بنظام التزام المرافق العامة.

وعرض الإنفوجراف للاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومتابعة عدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها بحضور وزير النقل ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتم عقد اجتماع لمتابعة خطوات ميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ بحضور وزراء المالية والاتصالات والنقل والطيران المدني والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وترأس رئيس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار وأكد على اهتمام الحكومة الكبير بقطاع السياحة وحرصها على دفع عجلة التنمية به وانعقد بحضور وزراء السياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والبيئة والطيران المدني.

استعراض أداء الاقتصاد العالمي

وتضمنت الاجتماعات أيضاً اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية والتي استعراضت عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد وتأثيراته على الاقتصاد المصري.

وهذا فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي تم فيه استعراض الإجراءات الوقائية للتعامل مع مر فيروس كورونا المستجد، بجانب قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع الكتروني توعوي عن مرض فيروس كورونا.

بالإضافة إلى اجتماع تم فيه متابعة خطوات استصلاح واستزراع مشروع درب البهنساوي بغرب المنيا، بحضور وزراء الكهرباء والموارد المائية والري والزراعة.

وعرض إنفوجراف حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي للأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع.

وشملت تفقد أول مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالغردقة، وتفقد مشروع المساكن البديلة للعشوائيات في محافظة البحر الأحمر.

وافتتاح متحف الغردقة للزوار، الذي يمثل أول شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، كما تفقد مدبولي مشروع إنشاء قرية سياحية كبرى بالغردقة، وتابع إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين لمطار الغردقة للكشف عن مرص فيروس كورونا.

كما قام رئيس الوزراء بمتابعة موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية مع الحالات الطبية خلال شهر فبراير لعام 2020، خلال تقرير تلقاه من مدير المنظومة.

بجانب افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعد ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة.

وتضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي استعراض تقرير من وزارة الصحة حول آخر إحصائيات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا .

وتم استعراض تقارير لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، بشأن النتائج السلبية للحالات المشتبه بإصابتها بمرض فيروس “كورونا”.

إلى جانب استعراض تقرير بشأن إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـفيروس “كورونا” وفحص المخالطين لهم، بجانب تدشين موقع إلكتروني توعوي للمواطنين عن الفيروس وسبل الوقاية منه.

وذكر الإنفوجراف، أنه تم استعراض تقرير لوزير التربية والتعليم حول مدارس تكنولوجيا تطبيقية، تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين 2018/ 2019، و2019/ 2020.

إجراءات الطيران المدني لمواجهة كورونا

وتم أيضا استعراض تقرير خاص بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني لمواجهة مرض فيروس “كورونا”.

وتم كذلك استعراض تقرير من وزارة الصحة خاص بالنتائج السلبية لـ 5 حالات أجانب مشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا في مستشفى حميات إمبابة.

بجانب متابعة رئيس الوزراء للإجراءات الاحترازية لوزارة النقل في المنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة مرض فيروس “كورونا”.

وكذلك استعرض رئيس الوزراء تقرير بجهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي.

بجانب متابعة جهود قطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات للوقاية من مرض فيروس “كورونا”.

كما تم استعراض العدد الثالث لنشرة “توجهات مستقبلية” التي تصدر عن مركز المعلومات، وتتضمن رصداً تحليلياً للوضع الحالي والمستقبلي لبشأن التغيرات المناخية في مصر.

تقرير وزيرة الصحة

وأخيراً أشار إنفوجراف حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي إلى استعراض تقرير من وزيرة الصحة حول ما نٌشر فيما يتعلق بإصابة حالات بـفيروس “كورونا” في3 دول بعد عودتهم من مصر.

وحول اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد التقى مدبولي مع رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وكان بهدف الاطلاع على استعدادات الحكومة لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال.

كما التقى رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين بقطاع السياحة في مدينة الغردقة لاتخاذ إجراءات للدفع بهذا القطاع الحيوي والنهوض به بشكل أسرع.

والتقى رئيس الوزراء أيضا مع رئيس البرلمان النمساوي لبحث دعم علاقات التعاون الثنائي.

كما عقد لقاء مع مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية لمناقشة تفاصيل ملف الترشيح واتصالات وزارة الخارجية لحشد التأييد الدولي للترشيح المصري.