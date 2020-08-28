حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 22 وحتى 28 أغسطس 2020 (إنفوجراف)

عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حصاد مجلس الوزراء الذي تم خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة 22 حتى 28 أغسطس 2020 في إنفوجرافات حيث ينشر حصاد مجلس الوزراء أسبوعيا ، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وما قام به سيادته من أنشطة.

قرارات تم الموافقة عليها في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي

واستعاد التقرير ما تم الموافقة عليه من القرارات الأسبوع الماضي ، والتي شملت قراراً بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة لمدة عام .

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، بإسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة، وما نص عليه مشروع القرار من أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي.

فضلاً عن الموافقة التي صدرت بشأن مشروع قرار بتخصيص قطعتي أرض هما: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية في مدينة السادس من أكتوبر، لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات.

إلى جانب الموافقة على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، الذى يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظاماً للسحب الدوري؛ لكل من التاجر والمواطن.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها 68 المنعقدة بتاريخ يوم 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعاً.

وكذلك الموافقة التي صدرت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك تفرض على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.

فضلاً عن الموافقة على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لإعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه ” إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له في الجدول الزمنى، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، ، وذلك دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته”.





اجتماعات عقدها رئيس الوزراء خلال الأسبوع

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لعدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي ضمن حصاد مجلس الوزراء خلال الأسبوع .

والتي شملت انعقاد الاجتماع الأسبوعي، الذي تم فيه استعراض آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس “كورونا”، والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من الفيروس في حالة حدوثها.

واجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتم فيه استعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، ومناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وخطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والنقل، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وتضمنت الاجتماعات التي انعقدت خلال الأسبوع أيضاً، وابرزها الإنفوجراف ، اجتماع رىيس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، والري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً، و بحضور وكيل أول وزارة الري، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة.

وكذلك اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ القاهرة لمتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها في المحافظة، ومنها تطوير المناطق العشوائية ومشروع هناجر البساتين وسوق التونسي الحضاري، ونقل مغالق وورش الأخشاب في المنطقة الصناعية بالقطامية.

أنشطة لرئيس الوزراء خلال الأسبوع

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء خلال الأسبوع ، وشملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهودها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

وحول اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مدار الأسبوع، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، لقاء مدبولي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الجامعات الأهلية.

وتم الإشارة كذلك إلى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور وزير السياحة والآثار، والذي أكد فيه أن مصر كانت في طليعة الدول التي طبقت الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .