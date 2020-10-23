حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 17 إلى 23 أكتوبر (إنفوجراف)

شمل إعلان تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين في التعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً بعدة إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 17 حتى 23 أكتوبر 2020، بما يتضمنه من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

وعرض التقرير عددًا من القرارات التي صدرت على مدار الأسبوع، منها الموافقة على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى “مايغلاش عليك”، بنفس الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهائها في 26 أكتوبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء خلال ذلك القرار أنه حاء في ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة والأرقام الضخمة التي تحققها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ قيمته 2 مليون دولار.

قرارات حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي

كما تضمنت القرارات كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، وفي التعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، إلى جانب دعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز في المنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي، واستعراض أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة.

وتأتى استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة في مصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لتلك الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، إضافة إلى الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم في هيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات في فندق الباتروس (أراكان حالياً) بالمحافظة.

فضلاً عن الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم في هيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز في مراكز المنزلة، ودكرنس، وتمى الامديد، في المحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) الشاغلة لها.

وتضمنت القرارات التي صدرت ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي كذلك، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها بالمادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتي انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعاً .

تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كما تضمنت الموافقة على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لمواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح.

ونص التعديل في جزء منه على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو الصيد غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين في التعليم العام والأزهري، لتحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بقيمة تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

اجتماعات مدبولي في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع موسع لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني.

وكلف سيادته خلاله بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان، ووجه بإعداد برنامج تحفيزي لتشغيل السيدات في المحافظات المستهدفة.

وانعقد ذلك الاجتماع بحضور وزراء التخطيط، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ومعاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافى، فضلاً عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وتم خلاله الموافقة على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعاً.

وانعقد بحضور وزيري العدل، والتنمية المحلية، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس قطاع التشييد والبناء في وزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية.

حصاد الأسبوع شمل اجتماعًا مع نائب رئيس مجموعة العربي والرئيس التنفيذي للمجموعة

وانعقد اجتماع مع نائب رئيس مجموعة العربي، والرئيس التنفيذي للمجموعة، لاستعراض بعض الجوانب الخاصة باستثمارات المجموعة في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يسهم في الارتقاء بسبل المعيشة ودعم الصناعة الوطنية.

اجتماع بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وشملت اجتماعات رئيس الوزراء التي أشار إليها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء لما تم خلال الأسبوع.

وشملت اجتماعاً لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات في وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وزارة الطيران المدني، حول تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وانعقد بحضور وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة، إلى جانب اجتماع مع وزيرة التخطيط ، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق السيادي، بحضور المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق.

وعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعا لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بحضور وزير التخطيط، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، والمستشار الاقتصادي للوزيرة، ومعاون الوزيرة للسياسات الاقتصادية، إضافة لاجتماع لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في محافظة الأقصر، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، ومدير أمن المحافظة.

وشملت اجتماعات رئيس الوزراء أيضا، اجتماعاً لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، والأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التي تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، بحضور وزير الإسكان ، ومدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومسئولي الجهات المعنية، وشارك فيه عبر تقنية فيديو كونفرانس وزير قطاع الأعمال العام.

إلى جانب اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها، بحضور وزراء التخطيط ، والمالية، والإسكان، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية.

وحضر كذلك مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كما ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة ، وتم فيه مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد ، والاستعداد للظروف الجوية الطارئة، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد ، وتم خلاله التكليف بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بعد زيادة الإصابات.

فضلاً عن اجتماع لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثي بين مصر، والأردن، والعراق ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها في محافظة الفيوم، بجانب متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات، بحضور محافظ الفيوم، ومدير أمن المحافظة.

فضلاً عن اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات المنفذة في محافظة المنيا، ومتابعة عدد من ملفات العمل في عدة قطاعات، بحضور محافظ المنيا، ونائب المحافظ، ومدير الأمن.

كما ترأس مدبولي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة في الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعرض أنشطة مدبولي خلال حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء خلال حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي.

وعرض خلال الإنفوجرافات الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء لمشروع تطوير منطقة عين الصيرة في حي مصر القديمة، وسور مجرى العيون، والمنطقة المحيطة بها، والتي استهلها بزيارة مشروع المُتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في حي مصر القديمة، برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان ، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات خلال جولته التفقدية في منطقة عين الصيرة، برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان ، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك تفقد مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها في منطقة الخيالة، حيث يضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وإدارية وخدمات متنوعة، وكلف خلالها رئيس الوزراء بالعمل في منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع.

وشملت الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي أيضا ضمن الحصاد، تفقده أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.

وكلف وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالي للمنطقة، وكلفه بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضي المتواجدة في المنطقة، إضافة إلى تفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، واطلع على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية في المشروع، وكوبرى الجزيرة، وساحة الشاي.

بجانب إلقاء كلمة مسجلة في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، وأكد خلالها أن محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري، وأن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها بقطاع مياه الشرب بحجم استثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.

تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة المصرية العاملة في سقارة

كما تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار مدافن جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، وتماثيل خشبية ملونة ومذهبة، وكان برفقة وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشملت الأنشطة أيضاً، زيارة رئيس الوزراء إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة إلى المستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيساً، في جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت الأحد الماضي.

بجانب عقد مؤتمر صحفي بحضور وزراء التربية ، والمالية، والتجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين في التعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه، وإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية بعدد من المحافظات.

وكذلك استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية بشأن جهود المحافظات فى التعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم خلاله الإشارة إلى أن إجمالي المباني التي تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه وصل إلى 122646 مبنى.

وهذا فضلا عن متابعة مع وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي للموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري، عن طريق التحول للري الحديث.