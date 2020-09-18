حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي من 12 حتى 18 سبتمبر 2020 (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل عدة إنفوجرافات حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر 2020، بما تضمنه من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وما قام به سيادته من أنشطة.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لعدد من القرارات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي ، وتشمل حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأسبوع المقبل (21 سبتمبر) ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وشملت الموافقة على عقد صلوات الجنازة بالمساجد ذات ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة تلك القرارات حسبما تستدعى الظروف المستجدة، والموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة في المنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وحد أقصى 150 فرداً، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم التنفيذ في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم الموافقة على إقامة معرض “أهلاً بالمدارس” بداية من 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض.

وتضمنت القرارات التي تم الموافقة عليها ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي أيضاً الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الموافقة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، مع تحديد اشتراطات فتح دور الحضانات في الأندية ومراكز الشباب، وكذلك المناطق المفتوحة للمناسبات في الأندية ومراكز الشباب، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.

إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، الذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم إطلاقه لتطوير قطاع السياحة.

قرارات تم الموافقة عليها

تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، والموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في ناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، للنشاط السياحي.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في ناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني، لتقليل الفجوة الغذائية.

والموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة للدولة، في ناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم كذلك الموافقة على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران في السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، وذلك على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة.

وكذلك تم الموافقة على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي.

وأخيرا تم الموافقة على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية في 6 مواقع وهي العدوة في محافظة المنيا، وكل من أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، في محافظة الشرقية، وقويسنا في محافظة المنوفية.

اجتماعات حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأسبوعي ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي.

وعرض للاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي بالمحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية في المحافظات، بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وكذلك اجتماع تم عقده عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال الفترة 2018-2020، والمشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، ومتابعة موقف التعديات وجملة طلبات التصالح في المخالفات، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، ومدير أمن المحافظة.

وتم الإشارة إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، والموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسماعيلية، ومدير أمن المحافظة.

اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث

إلى جانب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

وهذا فضلاً عن ترأس رئيس الوزراء ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ حزمة جديدة من القرارات للتعامل معه، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً التي أبرزها التقرير، اجتماع عقده رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يحري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، ومدير الأمن، واجتماع كذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحيرة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ونائبته، ومدير أمن المحافظة.

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه بأعالي نهر النيل هذا العام جراء غزارة هطول الأمطار، وتأثير ذلك على إيراد النهر، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان ، والنقل، ومسئولي الوزارات المعنية.

اجتماع لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج

واجتماع لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وأكد خلاله رئيس الوزراء على أنه في أقل من عام تم تسديد 7 مليارات جنيه تقريبا للمصدرين والهدف مضاعفة الصادرات، وانعقد الاجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

وانعقد اجتماع لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تعتزم الحكومة تنفيذه في المرحلة القادمة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وشملت الاجتماعات أيضاً، التي عرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اجتماع تم عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، والمشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الوادي الجديد، ونائبة المحافظ، ومدير الأمن.

وكذلك الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”؛ وقد تم خلاله استعراض بعض القضايا، واتخاذ قرارات إزاء عدد من الملفات مثل مواجهة السيول، وبرنامج الإصلاح الهيكلي والمرحلة الثالثة من كارت الفلاح.

وعقد رئيس الوزراء أيضا خلال الأسبوع الماضي اجتماع لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأخيراً تضمنت الاجتماعات اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها فى محافظة البحر الأحمر، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحر الأحمر، ومدير أمن المحافظة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعرض أنشطة مدبولي في أسبوع

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء ، وشملت إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، وكُتاب، وإعلاميين، بزمام كفر سعد في محافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وكذلك تطبيق قانون التصالح.

وانعقد بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان ، والزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإعلام، ومحافظ القليوبية، وذلك فضلاً عن تصريحات مع الإعلاميين والصحفيين في محافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح، حيث أوضح أن عدداً من كبار المخالفين دفعوا مليار جنيه للتصالح، وتم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة.

بجانب إلقاء كلمة تركزت حول أبرز وأهم التحديات والإنجازات التي شهدتها مرحلتا التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي خلال السنوات الماضية، وذلك في افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في الإسكندرية، وعدد آخر من المنشآت التعليمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشملت الأنشطة أيضاً ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي أن رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية البحري، بين شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” وتحالف مصرفي يضم “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، والعقد بقيمة 5 مليارات جنيه، وحضر التوقيع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس.

وشهد أيضاً رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وقام بالتوقيع وزراء المالية، والاتصالات ، والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وقام بالتوقيع نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان.

فضلاً عن متابعة أبرز المشروعات الثقافية التى تم تدشينها مؤخراً، والتي تستهدف النشء والشباب، فى تقرير تلقاه من وزيرة الثقافة، ومتابعة الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، بمجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن تلك العدادات بطرق الدفع الإلكترونى المختلفة.