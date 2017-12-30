حصاد قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى 2017

جهاد سالمأصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، التابع لوزارة التعليم العالي، العديد من القرارات المنظمة للعملية التعليمية، خلال العام الجاري.وتضمنت أبرز قرارات المجلس، تشكيل لجنة لدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، طبقًا لأولويات الدولة، وإعطاء الأولوية للأ

جهاد سالم

أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، التابع لوزارة التعليم العالي، العديد من القرارات المنظمة للعملية التعليمية، خلال العام الجاري.

وتضمنت أبرز قرارات المجلس، تشكيل لجنة لدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، طبقًا لأولويات الدولة، وإعطاء الأولوية للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تحديد عدد المهنيين المطلوبين في كل التخصصات.

وشملت القرارات مراعاة الجامعات الخاصة الحاصلة على قرارات إنشاء عقد اتفاقيات التعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، والحصول على الجودة كشرط لإنشاء فروع جديدة لها، والتنسيق بين لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات عند إنشاء كليات جديدة لاختيار التخصصات العلمية الملبية لاحتياجات سوق العمل الإقليمية والدولية.

وأصدر المجلس خلال العام الجاري، قرارًا، بعدم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الجامعى 2017/2018 عن نسبة الـ 10% للطلاب الجدد فقط، وإعطاء الأولوية لأبناء الشهداء والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على المنح المجانية، فضلاً عن وضع خطة زمنية لتنمية الكوادر البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية.