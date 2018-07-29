حصاد فرعية البرلمان لمتابعة إستراتيجية 2030.. 19 اجتماعًا وانضمام 22 وزارة

ياسمين فوازأصدرت اللجنة الفرعية، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، تقريرًا حول نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث.وتضمن نشاط اللجنة عقد 19 اجتماعًا مع الأطراف المعنية بموازنات البرامج والأداء وإستراتيجية 2030، وهى وز

ياسمين فواز

أصدرت اللجنة الفرعية، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، تقريرًا حول نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث.

وتضمن نشاط اللجنة عقد 19 اجتماعًا مع الأطراف المعنية بموازنات البرامج والأداء وإستراتيجية 2030، وهى وزارتي: “التخطيط، والمالية” وممثلى الوزارات المحددة بمنشور وزارة المالية.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في يوم 28/8/2017، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، لمناقشة تطبيق برنامج موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2017/2018، أخرها الأربعاء 25/7/2018، لاستلام الربع الثالث من وزارات “التعليم العالي والتربية والتعليم والإسكان والتضامن والنقل والاتصالات”، الأمر الذي يعد سابقة، تساعد مجلس النواب في تحقيق رقابة أفضل ومتابعة أدق للموازنة، واجتماع آخر في نفس اليوم لاستلام، موازنات البرامج والآداء للسنة المالية 18/19 التي أعدتها وزارات “الكهرباء والثقافة والاستثمار والموارد المائية والري والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول”، وسلمتها لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وإدخال تلك الوزارات ضمن الوزارات التي تطبق موازنة البرامج والأداء للعام المالي 18/19.

وعقدت اللجنة جلسة استماع للنواب حول تحديثات وزارة التخطيط لاستراتيجية 2030، بحضور عدد من النواب لإبداء آرائهم في تلك التحديثات والاطلاع عليها.

وأوضحت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة، أن اللجنة عملت على ثلاث محاورر في دور الانعقاد الثالث، هي متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومتابعة مراحل تنفيذ إعداد مشروع الموازنة بالوزارات المستحدثة والسابقة في التطبيق(ستة عشر وزاة)، ومتابعة التقارير الرقابية (ربع السنوية) للوزارات التي التزمت بالتطبيق في عام 2017/2018 (ست وزارات).

وأضافت أن دور الانعقاد الثالث شهد أيضا زيادة في عدد الوزارات التي تحولت إلى موازنة البرامج والأداء إلى 22، منها 7 وزارات سبق وأن كلفت بتقديم موازناتها وفقا للبرامج والآداء عام 2017/2018 وتستمر عام 2018/2019 وهي وزارات ” الصحة، والنقل، والاتصالات، والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي”، ولكن وزارة الصحة لم تلتزم بتقديم الموازنة في ذلك العام، و تسعة وزارات تشرع في التطبيق عام 2018/2019 وهي وزارات “المالية، والتخطيط، والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والبيئة، وقد التزمت كافة الوزارات المعنية بتقديم مشروعاتها عن العام المالي 2018/2019، و6 وزارات جدد تم إدخالهم بعد بيان الحكومة وهم الكهرباء والثقافة والاستثمار والموارد المائية والري والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول.



وأوضحت أن ما تم عرضه خلال دور الانعقاد الحالي هو تطبيق مبدئي نحو التطبيق الشامل للبرامج والأداء، ولا يتضمن تفاصيل أنشطة كل برنامج ولا عناصر التكاليف التفصيلية الخاصة به، وكيفية ومراحل الوصول للتكلفة الكلية لكل برنامج، لافتة إلى أنها قدمت تصور لمراحل إعداد الموازنة بالشكل المتكامل للتطبيق تكاملا مع موازنة البنوط.

وتوجهت بالشكر لوزارتي التخطيط والمالية للجهد المبذول، والسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف المرجوة، وللسادة القائمين على إعداد الموازنة بمختلف الوزارات لالتزامهم بحضور المناقشات وتقبلهم للاراء المختلفة وتعديلهم السريع للمشروعات المقدمة حتى تصل إلى الشكل والمضمون المطلوب، وأن فترات التغيير دائماً من أصعب الفترات ويخضع الجميع خلالها للعديد من الضغوط ومن ردود أفعال من يقاومون التغيير.