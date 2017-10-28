حصاد زيارة الرئيس لفرنسا تتصدر عناوين صحف مصر

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متابعاتتنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 28-10- 2017،وفيما يلى أبرزها:أخبار مصر* الخبراء والدبلوماسيون يؤكدون: زيارة الرئيس لفرنسا .. حققت نجاحات سياسية واقتصادية.* الثأر لشهداء الواحات..مقتل 13 إرهابيا فى معركة مع الأمن بالظهير الصحراوى الغربى*هيئة ا

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 28-10- 2017،وفيما يلى أبرزها:

أخبار مصر

* الخبراء والدبلوماسيون يؤكدون: زيارة الرئيس لفرنسا .. حققت نجاحات سياسية واقتصادية.

* الثأر لشهداء الواحات..مقتل 13 إرهابيا فى معركة مع الأمن بالظهير الصحراوى الغربى

*هيئة الاستعلامات ترصد حصاد زيارة الرئيس لفرنسا:استثمارات وتسليح وتعاون أمنى.

* تنافس بين المحافظات للمشاركة فى حملة « علشان تبنيها».

*كندية.. أمريكية.. سويدية.. مجرية.. فرنسية.. أوكرانية ..العاصمة الإدارية تتزين بـ 6 جامعات عالمية.

*.عبدالعال ووفد البرلمان في الزيارة الأولي للكونجرس.

*الليلة.. «الفارس الأحمر» يداعب «الأميرة السمراء».

*الأهلى يحمل طموح جماهيره فى لقب دورى الأبطال أمام الوداد المغربى.

الأهرام

* مميش: افتتاح 3 كبارى عائمة على قناة السويس ديسمبر المقبل.

* المفتى : الإسلام جاء بتشريعات تحمى الإنسان.

* ضوابط جديدة لقيد المحامين و«دعوى » تطعن فى قرار النقيب.

*صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: 19٪ من الحرفيين و12٪ من السائقين المهنيين يتعاطون المخدرات.

*محافظ المنوفية :نعم حصلنا على «صفر» فى الأداء الصحى.. والأمل فى المستشفى العسكرى.

*النشاط غير الرسمى شوكة فى ظهر الاقتصاد..18 مليون منشأة تعمل بعيدا عن أعين القانون.

* «المدن الذكية» حلم يتحقق بمحور قناة السويس.

*5.2 مليار دولار عائدات السياحة خلال 9 أشهر.

*مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.

* أسامة هيكل رئيسا للثقافة والإعلام.

* الزمالك متفائل بعودة اللعب على استاد القاهرة.. ومنصور يشكر الداخلية والرياضة.

* الإسماعيلى ينتزع صدارة الدورى بفوز دراماتيكى على المصرى.

*اليوم.. يد الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا.

الجمهورية

* في اجتماع هام لمدبولي ومجلس جهاز التنظيم وحماية المستهلك.

* “كلنا معاك من أجل مصر” تقتحم المشاكل بالمشروعات التنموية.

* البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء علي طريق الإنجاز.

* 85 ألف فدان جاهزة للاستثمار الزراعي بسهل الطينة وجنوب القنطرة.

*خريطة لتوزيع الآفات بالمحافظات بالتنسيق مع الزراعة.

* منظومة جديدة وفتح أسواق للمحاصيل البستانية.

* نائب محافظ البنك المركزي أمام اتحاد المصارف العربية.

* تكوين مخصصات مالية للديون المتوقع تعثرها يحافظ علي الودائع.

* بعد توسعات أسمدة موبكو والايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية.

* الملا للجمهورية : أكبر مجمع للبتروكيماويات بمحور القناة.

* الخطيب : كلنا وراء الأهلي .. وواثق في قدرات اللاعبين.