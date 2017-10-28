حصاد زيارة الرئيس لفرنسا تتصدر عناوين صحف مصر

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 28-10- 2017،وفيما يلى أبرزها:
أخبار مصر
* الخبراء والدبلوماسيون يؤكدون: زيارة الرئيس لفرنسا .. حققت نجاحات سياسية واقتصادية.
* الثأر لشهداء الواحات..مقتل 13 إرهابيا فى معركة مع الأمن بالظهير الصحراوى الغربى
*هيئة الاستعلامات ترصد حصاد زيارة الرئيس لفرنسا:استثمارات وتسليح وتعاون أمنى.
* تنافس بين المحافظات للمشاركة فى حملة « علشان تبنيها».
*كندية.. أمريكية.. سويدية.. مجرية.. فرنسية.. أوكرانية ..العاصمة الإدارية تتزين بـ 6 جامعات عالمية.
*.عبدالعال ووفد البرلمان في الزيارة الأولي للكونجرس.
*الليلة.. «الفارس الأحمر» يداعب «الأميرة السمراء».
*الأهلى يحمل طموح جماهيره فى لقب دورى الأبطال أمام الوداد المغربى.
الأهرام
* مميش: افتتاح 3 كبارى عائمة على قناة السويس ديسمبر المقبل.
* المفتى : الإسلام جاء بتشريعات تحمى الإنسان.
* ضوابط جديدة لقيد المحامين و«دعوى » تطعن فى قرار النقيب.
*صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: 19٪ من الحرفيين و12٪ من السائقين المهنيين يتعاطون المخدرات.
*محافظ المنوفية :نعم حصلنا على «صفر» فى الأداء الصحى.. والأمل فى المستشفى العسكرى.
*النشاط غير الرسمى شوكة فى ظهر الاقتصاد..18 مليون منشأة تعمل بعيدا عن أعين القانون.
* «المدن الذكية» حلم يتحقق بمحور قناة السويس.
*5.2 مليار دولار عائدات السياحة خلال 9 أشهر.
*مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
* أسامة هيكل رئيسا للثقافة والإعلام.
* الزمالك متفائل بعودة اللعب على استاد القاهرة.. ومنصور يشكر الداخلية والرياضة.
* الإسماعيلى ينتزع صدارة الدورى بفوز دراماتيكى على المصرى.
*اليوم.. يد الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة إفريقيا.
الجمهورية
* في اجتماع هام لمدبولي ومجلس جهاز التنظيم وحماية المستهلك.
* “كلنا معاك من أجل مصر” تقتحم المشاكل بالمشروعات التنموية.
* البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء علي طريق الإنجاز.
* 85 ألف فدان جاهزة للاستثمار الزراعي بسهل الطينة وجنوب القنطرة.
*خريطة لتوزيع الآفات بالمحافظات بالتنسيق مع الزراعة.
* منظومة جديدة وفتح أسواق للمحاصيل البستانية.
* نائب محافظ البنك المركزي أمام اتحاد المصارف العربية.
* تكوين مخصصات مالية للديون المتوقع تعثرها يحافظ علي الودائع.
* بعد توسعات أسمدة موبكو والايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية.
* الملا للجمهورية : أكبر مجمع للبتروكيماويات بمحور القناة.
* الخطيب : كلنا وراء الأهلي .. وواثق في قدرات اللاعبين.