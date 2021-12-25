حصاد حماية المستهلك خلال أسبوع.. تحرير 315 مخالفة في 17 محافظة

بالاشتراك مع مديريات التموين، ومباحث التموين، ومديريات الصحة، وإدارات التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا اليوم، عن حصاد الأسبوع في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، ومواجهة الظواهر التي تضر بحقوقهم، وبالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية، منها مديريات التموين، ومباحث التموين، ومديريات الصحة، وإدارات التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية.

وشنت أفرع الجهاز حملات طوال الأسبوع اعتبارًا من 10-16 ديسمبر 2021، وقام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (83 حملة) في (17 محافظة)، أسفرت عن تحرير (315 محضرًا) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 وبيانها كالتالي :

فرع المنيا :

غلق 10 مراكز طبية غير مرخصة من الجهات المختصة وضبط أجهزة طبية وكمية من الأدوية المخدرة جدول أول غير مسجله بدفتر المخدرات و1500 كمامة طبية مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

فرع السويس :

ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين وبها ادوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأدوية مدرجة جدول أول مخدرات وأجهزة إذابة الدهون وتدليك غير مرخص باستعمالها.



كما تم غلق صالة ألعاب رياضية چيم يعمل بدون ترخيص وبه كميه من الأدوية والمكملات الغذائية منتهيه الصلاحية.

فرع الإسماعلية:

تحرير 17 محضرا لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

فرع القليوبية:

ضبط 1631 جهازا طبيا (أجهزة قياس نسبه الأكسجين في الدم، وقياس ضغط الدم، ومقياس الحرارة وأسطوانات أكسجين)

وضبط 754 عبوة أعشاب مجهولة المصدر وذلك بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية.

فرع المنوفية :

ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية.

وتحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع البحيرة :

ضبط 3 محلات لبيع الملابس والمواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية.

وتحرير 20 محضرا لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية لمخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين وعدم الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر.

فرع الفيوم:

تحرير 13 محضرا لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية (أجهزة قياس ضغط وأكسجين)، وتحرير 6 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإصدار فواتير غير قانونية للمستهلك وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع كفر الشيخ:

ضبط 1045 جهاز قياس حرارة و23 جهاز قياس الاكسجين في الدم، و700 جهاز لتركيب محلول بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.



تحرير 4 محاضر لعدد من المنشآت الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط كيماويات مستخدمة في التحاليل منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر لعدد من المنشآت الطبية ومعرض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازتهم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

فرع الدقهلية:

ضبط 5 أطنان صابون سائل بأحد مصانع المنظفات الغير مرخصه، وتحرير 20 محضرا ضد محلات بيع مستلزمات طبية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 245 جهاز ضغط وسكر و3250 قلم سكر و750 شريط قياس سكر، كما تم تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الإسكندرية:

ضبط عدد من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية وتحرير 22 محضرا لعدد من تلك المحلات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اصدار فواتير قانونية وغلق 6 محلات تجارية لعدم وجود ترخيص.

كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 10 محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وضبط 3 محلات مستلزمات كمبيوتر ومعرضين لبيع السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك .

فرع الشرقية :

ضبط عدد من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر في عدد من محلات مستلزمات الأجهزة الطبية، وغلق 3 عيادات طبية لعدم وجود تراخيص.

فرع أسيوط:

تحرير 8 محاضر للمحلات المخالفة لقانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار، تحرير 17 محضرا لعدد من شركات ومحلات بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 3600 شريط سكر و161 جهاز طبي (ضغط / سكر / اكسجين / حرارة ).

فرع بني سويف :

غلق 14 معمل تحاليل طبية وعيادة ومركز تجميل، لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة.



وغلق أكاديمية تدريب تعمل بدون ترخيص وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية والعمل بدون ترخيص.



كما تم تحرير 10 محاضر لعدد من شركات المستحضرات الطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية وتخالف قانون حماية المستهلك.

فرع بورسعيد:

تحرير 6 محاضر لعدد من المطاعم والسوبر ماركت وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.



تحرير محضرين لأحدى شركات المستلزمات الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.



وتحرير محضر إعاقة عمل مأمور ضبط قضائي لاحد المحلات لعدم تمكين الحملة من أداء عملها ومنع أفراد الحملة من التحفظ علي المضبوطات المقلدة بالمحل.

فرع جنوب سيناء :

تحرير 9 محاضر لعدد من محال المستلزمات الطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 17 محضرا لعدد من المحلات التجارية للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادات صحية، تحرير 41 محضرا لعدد من المنشآت الفندقية لضبط عدد من المخالفات منها نقص الاشتراطات الصحية

فرع أسوان :

تحرير 8 محاضر لعدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية لضبط كمية من الأجهزة مجهولة المصدر.

فرع سوهاج:

تحرير 12 محضرا لعدد من محلات المستلزمات الطبية لضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.