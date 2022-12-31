حصاد الطيران 2022: فوز مصر بعضوية الإيكاو.. ولقاءات مع سفراء الدول لتعزيز العلاقات الثنائية

أصدرت وزارة الطيران المدني حصادها السنوي لعام 2022، والذي شهد العديد من الأحداث والإنجازات من بينها نجاح مصر فى الحفاظ على عضويتها فى المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو” منذ نشأة المنظمة.

اجتماعات ولقاءات

وأفاد التقرير والذي حصلت “المال” على نسخة منه، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، للتباحث حول تطوير منظومة الطيران بما يليق بمكانة مصر الحضارية مع استعراض الاستراتيجية المستقبلية للقطاع.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق محمد عباس وزير الطيران لبحث سبل تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بالتنسيق بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار.

وعلى هامش فعاليات قمة المناخ، التقى رئيس الوزراء مع “سالفاتورى شاكيتانو”، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”، لبحث سبل التعاون المشترك بحضور وزير الطيران.

والتقى وزيرا الطيران المدني والتجارة والصناعة لبحث سبل التعاون بين الوزارتين مع تبادل الرؤى حول تنشيط حركة الشحن الجوي للصادرات المصرية وبصفة خاصة صادرات السلع الزراعية وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات والاستثمارات مع تقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل وتذليل كافة العقبات.

وأضاف التقرير أن مصر شاركت فى اجتماعات الجمعية العامة غير العادية الرابعة والثلاثين لمجلس مفوضية الطيران المدنى الإفريقية (أفكاك) والتى استضافتها السنغال بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدنى بالدول الإفريقية الأعضاء بالأفكاك وممثلى الاتحاد الافريقي لمناقشة سبل تعزيز السلامة الجوية وأمن وكفاءة الطيران بالقارة الإفريقية.

وتابع الحصاد، أن وزير الطيران التقى مع أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية، كما التقي الوزير وفدا إماراتياً كبيراً ضم ممثلى عدد من شركات الطيران والشحن الجوى وخدمات الطيران بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة والاستثمارات بين البلدين.

وأشار التقرير، إلى التنسيق بين وزارتى الطيران والإنتاج الحربي لتعزيز التعاون والتوسع فى إستخدام وسائل النقل الأخضر”الأوتوبيسات الكهربائية” داخل مطارات الجمهورية وتزويد المطارات بنقاط شحن طاقة كافية وخاصة مطار شرم الشيخ وتم بحث إمكانية تصنيع السيور الخاصة بنقل أمتعة حقائب الركاب إلى مخازن الطائرات، وكذلك تصنيع بعض المعدات والآلات التي تستخدم في المطارات.

والتقى وزير الطيران عدداً من سفراء الدول لدى جمهورية مصر العربية منها العراق وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتشيك والمملكة الأردنية الهاشمية واليابان وبلغاريا وسيراليون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف أنشطة النقل الجوي ودعم أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.

كما التقي وزير الطيران مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى فى ظل تزايد الحركة الجوية بين مصر والسعودية، فيما بحث مع وزير النقل العراقى آفاق التعاون وتعزيز التعاون بين البلدين وفى مقدمتها سبل تنشيط الحركة الجوية وشحن البضائع.

ولتعزيز التعاون بين مصر والمنظمات الدولية التقى وزير الطيران المدنى مع نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى “الأياتا” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لبحث سبل تعزيز التعاون، كما التقي مع جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي لتبادل الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الصناعة وكذلك التوسع فى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى منظومة الطيران والدور الذي تسهم به وزارة الطيران في ملف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والمبادرات التي تقوم بها مصر للطيران فى هذا الشأن.

الجولات التفقدية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الطيران أعمال التطوير التي شهدها مطار شرم الشيخ الدولي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ نوفمبر الماضى، كما تفقد أعمال التطوير التى تجرى بمطار سانت كاترين لرفع طاقته الاستيعابية بما يخدم الحركة السياحية إلى هذه المنطقة السياحية الواعدة.

كما قام وزير الطيران المدني بالعديد من الجولات التفقدية بالمطارات المصرية وفى مقدمتها مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وسانت كاترين وطابا وسفنكس والعلمين لمتابعة عمليات التطوير وسير العمل والاطمئنان على انتظامية التشغيل.

في إطار الاستعدادات النهائية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تفقد وزير الطيران مقر الوزارة بالعاصمة تمهيداً لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

فيما قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية بجولات تفقدية لكلاً من مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبورسعيد وبرج العرب الدوليين لمتابعة تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات المصرية.