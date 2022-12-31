حصاد الطيران 2022: التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.. وتشغيل أول رحلة صديقة للبيئة

أصدرت وزارة الطيران المدني حصادها السنوي لعام 2022، لافتة إلى الجهود المبذولة خلال فعاليات قمة المناخ 27 CO.

وأفاد التقرير والذي حصلت “المال” على نسخة منه، بأنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لاستضافة مصر قمة المناخ 27COP الذى انعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، كثفت وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة جهودها إذ تم تشكيل لجنة وزارية للتنسيق والمتابعة وتشكيل فرق عمل لتقديم كافة التيسيرات لضيوف مصر.

وأضاف الحصاد أن الوزارة شاركت فى فعاليات قمة المناخ إيماناً بأهمية البعد البيئي فى مجال الطيران كونه محوراً رئيسياً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ولتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتمثلت جهود الوزارة وشركاتها التابعة فى إعداد وتطبيق حزمة من الخطط اللوجستية والفنية حيث تم منح تخفيضات على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية للوفود المشاركة فى المؤتمر وزيادة أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاده ووضع لوجو المؤتمر على طائرات مصر للطيران.

كما تم تشغيل رحلات لمصر للطيران من العديد من دول العالم إلى مطار شرم الشيخ مباشرة وتشكيل فرق عمل من جميع قطاعات وزارة الطيران والهيئات والشركات التابعة لاستقبال الوفود المشاركة وتيسير إجراءات الوصول والسفر.

ونظمت الوزارة عدداً من الفعاليات الهامة خلال قمة المناخ من بينها رصد التغيرات المناخية وتأثيراتها خاصة على قطاع الطيران و”الاستدامة فى المطارات المصرية بين الفرص والتحديات، بالإضافة إلى مناقشة آليات مشروع تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة، واستخدام نظم الخلايا الشمسية.

كما شاركت الوزارة في اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، إذ ناقشت تقارير المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو بشأن وقود الطائرات والانبعاثات الكربونية وخاصة المتعلقة بالبند الخاص بالهدف العالمى الطموح لقطاع الطيران المدني والمتمثل فى الوصول إلى صفر انبعاثات 2050 .

وأشار التقرير إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الطيران وجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة على الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ مشيًدًا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال في ترك انطباع إيجابي لدى ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم.

استخدام الطاقة الجديدة

ونوه التقرير إلى استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية حيث قامت شركة مصر للطيران بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات “صديقة للبيئة ” فى يناير 2022 من القاهرة إلى باريس” لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية.

كما قامت مصر للطيران بتسيير ثانى رحلة بخدمات ومنتجات “صديقة للبيئة” من القاهرة إلى أثينا، فضلا عن تسيير 4 رحلات بخدمات صديقة للبيئة إلى كل من برشلونة ، كوبنهاجن ، فيينا، أثينا بهدف الحفاظ علي البيئة إذ يولى قطاع الطيران المدنى المصري أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وجاءت هذه الرحلة تزامنا مع احتفال الوزارة بالعيد القومي الثاني والتسعين للطيران المدنى المصرى الذى يوافق٢٦ يناير من كل عام.

وللحد من التلوث البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية أطلقت مصر للطيران أول رحلة تجارية للشركة بالوقود المستدام من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة تزامنا مع قمة المناخ بالتعاون مع شركة Neste التى تعد من أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام.

كما شاركت مصر للطيران في فعاليات “مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل” فى أبوظبي، حيث تعد القمة العالمية من أكبر التجمعات الدولية المعنية بالاستدامة في العالم ومنصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى مشاركة مصر للطيران في فعالية بعنوان “مصر وسباق تغير المناخ إلى صفر انبعاثات” والتي نظمتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بهدف التركيز على الاستدامة وزيادة الوعي بتغيرات المناخ.

ووفقاً لخطة وزارة الطيران لترشيد استخدام الطاقة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة بالتزامن مع خطة الدولة لتوفير الطاقة قامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارة في غير أوقات التشغيل واستبدال أنظمة الإضاءة إلي نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ وإنارة الترماك بمطارى سفنكس والعاصمة.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ محطة سيدي براني للمساعدات الملاحية لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلي كفاءة وأكثر إعتمادية وتوفيراً للطاقة كما تم تطوير منظومة قياس الضوضاء، وملوثات الهواء بالمطارات المصرية.

وفي مجال توفير المياه يتم معالجتها عن طريق محطات معالجة في معظم المطارات المصرية وإدراج اشتراطات بيئية ملزمة لجميع المشروعات كما تم العمل بنظام الري بالتنقيط واستخدام المياه العكرة في أعمال الري .

كما تم تطوير أنظمة الإنذار والحماية ضد الحريق لرفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الحماية والتأمين ضد إخطار الحريق بجميع المرافق فى قطاع الطيران المدنى.