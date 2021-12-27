حصاد الطيران: 11 مطارا حصل على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن خلال 2021

أفادت وزارة الطيران المدني، بحصول 11 مطارا مصريا على شهادة “الاعتماد الصحى للسفر الآمن” من المجلس العالمى للمطارات، وذلك خلال عام 2021.

وأضافت الوزارة خلال حصادها السنوي لعام 2021 والذي حصلت “المال” على نسخة منه، إنه تم الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية وهى كالتالى:

حصول مصر على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهى النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية بالمنظمة العربية للطيران، والبيئة، بعد فوزها بعضوية المجلس التنفيذى المدنى للمنظمة، خلال مشاركة جمهورية مصر العربية فى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ 63 .

اجتازت مصر للطيران للخطوط الجوية تفتيشات تجديد شهادات الأيزو، للعام الثالث عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق ، من خلال تحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001-2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT المتخصصة في مجالات الجودة.

اجتازت الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة.

جددت مصرللطيران للخدمات الأرضية اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية بدون نقاط عدم تطابق، فى المقر الرئيسي بالقاهرة.

حصول شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لتجديد الاعتماد الأوروبيEASA) ) من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على مقرها بمطار القاهرة الدولي ومحطتي الصيانة اليومية بمطاري الأقصر والغردقة والذي أثمرعن إضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للإعتماد الدولي.

كما إجتازت الشركة بنجاح التفتيش الذي قامت به إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA)) على منشآت الشركة وقد أثنى المفتشون من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية علي جودة الأداء والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات.

كما نجحت شركة الصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش شركة Intertek International Egypt لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية.

إجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب إختبارات شركة SGS الدولية و ذلك لتجديد إعتمادات الأيزو ISO9001 :2015 ISO14001 :2015 ISO 45001 :2018 في مجالات أنظمة الجودة و البيئة و السلامة و الصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

نجحت الاكاديمية في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني ( EASA) لكل من أجهزة الطيران التمثيلي من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER، وكذا جهازي الطيران التمثيلي من طرازات A320 /A330ونظام الجودة Compliance monitoring system ، وكذلك لطراز A220-300الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

جددت الاكاديمية إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني EASA) ) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER.

كما جددت الشركة إعتماد أعلي شهادات السلامة والجودة IOSA بنجاح للمرة التاسعة، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة (Quali- audit) المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوى .(IATA)

فى اطار التعاون بين مصر والعراق استقبلت أكاديمية التدريب وفدا من سلطة الطيران المدنى العراقية لتجديد اعتماد تدريب الطيارين، أطقم الضيافة الجوية، المهندسين، والمرحلين الجويين العراقيين، وقد أبدى الوفد إعجابه بالامكانيات الحديثة والمتطورة بالأكاديمية.

حصلت شركة ميناء القاهرة الجوي علي شهادات الإدارة المتكاملة ( الأيزو ) كإعادة منح للمرة الثانية من شركة SGS العالمية لمدة ثلاث سنوات في كل من الجودة9001/2015 – البيئة14001/2015 – السلامة والصحة المهنية 45001/2018 ،وتعتبر شركة ميناء القاهرة الجوي هي أولي الشركات في وزارة الطيران المدني التي تحصل علي هذه الإصدارات العالمية مجتمعة منذ عام 2016 ثم إعادة المنح في 2021 وتعتبر هي الشركة الأولي التي حصلت علي شهادة السلامة والصحة المهنية بالإصدار الجديد 2018.

حصول المطارات المصرية على شهادة الإعتماد الصحى للسفر الآمن” AHA” من المجلس العالمى للمطارات ACI وعددهم 11 مطاراً لتصبح مصر من اكثر الدول في عدد المطارات الحاصلة على هذه الشهادة وهم : مطار القاهرة الدولى وطابا ومرسى مطروح وشرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان وبرج العرب وسوهاج و أسيوط ومرسي علم .

حصل مطار الغردقــة على شهـــادة الأيــزو(2015 (ISO 14001 في الإدارة البيئية، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة اجراءات التشغيل وإدارة العمل داخل المطار للمعايير البيئية.

تم تجديد ترخيص عدد من المطارات السياحية بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات وهم مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات وتعد المرة الاولي يحصل فيها المطار علي تجديد بتلك المدة ، ومطار برج العرب الدولي لمدة عامين و مطار اسوان الدولي لمدة عام واحد .

الشركة المصرية للمطارات تحصل على تجديد اعتماد الأيزو٩٠٠١/٢٠١٥ لجودة أداء العمل لمقر الشركة، وذلك بعد المراجعات التي تمت الفترة الماضية من جانب شركة SGS المانحة وتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة للاعتماد.

حصول مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب على تجديد اعتماد الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك بعد المراجعات التي قامت بها شركة SGS المانحة للاعتماد على المطارات الثلاثة ؛ بما يرفع من تصنيف المطارات المصرية عالميا.