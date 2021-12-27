حصاد الطيران .. تطوير وتحديث 27 مطاراً خلال 2021 بهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر

يعتبر قطاع الطيران المدنى، واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.
ورصدت “المال” في هذا التقرير، من خلال حصاد وزارة الطيران المدني السنوي والصادر لعام 2021، أبرز مشروعات التطوير الخاصة بالمطارات المصرية، حيث استمرت الوزارة في استراتيجيتها لإستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لكافة المطارات المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .
وتضمنت مشروعات التطوير، تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين، كما تم تحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية.
وفيما يلي أبرز مشروعات التطوير التى تمت بالمطارات المصرية خلال عام 2021:
|المطار
|المشروع
|وصف المشروع
|مطار القاهرة الدولي
|مشروع المشاية الكهربائية لربط الجراج متعدد الطوابق بمبنى ركاب (2) مشروع تطويرمنظومة سيور الحقائب الجديد بمبنى الركاب رقم (3)
|لتخفيف التكدس بموقف السيارات بمبنى رقم (2) وتطوير الجراج متعدد الطوابق والطرق المحيطة. تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتاريخ 2021/7/7 بطاقة استيعابية 6000 حقيبة/ ساعة ومن المتوقع الإنتهاء من المرحلة الثانية 1/3/ 2022
|مطار سوھاج الدولى
|صاله للمودعين و المستقبلين
|صالة لخدمة المستقبلين و المودعين بمسطح 475 م2 واستخدامھا كمنطقة انتظارفى أوقات الذروة.
|رفع كفاءة وجهات برج المراقبة الجوية
|مظله سيارات
|مظله سيارات بمطار سوھاج بمسطح 550 م2
|مبنى للامن و الجمارك
|انشاء مبنى للامن و الجمارك بمسطح إجمالي 195 م2
|انشاء مبنى مخازن
|مطار أسيوط الدولى
|صاله للمودعين و المستقبلين
|صالة لخدمة المستقبلين و المودعين بمسطح 475 م2
|مبنى للامن و الجمارك
|انشاء مبنى للامن و الجمارك عباره عن مبنى امن بمسطح اجمالى 195 م2 مكون من دور ارضى شاملًا الاعمال الكھروميكانيكيه والاتصالات
|مطار الأقصر الدولى
|عملية صيانة ورفع كفاءة الرصف للحقل الجوى بمطار الاقصر الدولى
|تنفيذ كافة أعمال صيانة ورفع كفاءة الرصف الاسفلتى للمدرج الرئيسى و الممر المساعد و الوصلات وصيانة ورفع كفاءة الرصف الاسفلتى و الخرسانى للترماك الجديد واعادة تخطيط العلامات الملاحية
|إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMA
|مطارشرم الشيخ الدولي
|تطويرمطار شرم الشيخ
|زيادة الطاقة الإستيعابية للمطار إلى 9,٥ مليون راكب بدلا من 7.5 مليون راكب.إعادة تصميم الحركة داخل مبنى الركاب رقم 2 وفقًا لمتطلبات والمعايير الدولية بمطار شرم الشيخ وزيادة مساحات صالات الإجراءات والسفر والوصول ومناطق إنتظار الركاب ليستوعب الزيادة المستقبلية
|مشروع الصيانه العاجله للحقل الجوى بمطار شرم الشيخ الدولى
|تنفيذ اعمال الصيانه اللازمه على المدرج الرئيسى 04L-22R
|مطارالغردقة الدولى
|مشروع الصيانه العاجلة للموقع ٢ لمبنى الركاب وصيانة البلاطات الخرسانيه بترماك رقم 2.
|رفع كفاءه الرصف الاسفلتى بالترماك رقم 2 وصيانه البلاطات الخرسانيه به.
|إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMA
|مطار سفنكس الدولى
|تطوير مطار سفنكس
|توسعه مبنى الركاب لتصل المساحه الاجمالية للمبنى الى 23000 متر مسطح بدلا من4500 متر مسطح لتصل السعة الاستيعابية للمطار الى 900 راكب / ساعة بدلا من 300راكب / ساعه بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويا. توفير أجهزة أمنية وتعزيز المنظومة الامنيه بالمطار .
|مطارالعاصمة الدولى
|تعزيز المنظومة الأمنية
|تزويد المطار بأجهزة أمنية حديثة لتعزيز المنظومة الامنيه.
|شرم الشيخ و الغردقة
|تعزيز المنظومة الأمنية
|تطوير منظومه السيور ونقل الحقائب وتركيب منظومة الكشف باستخدام الأشعه (CT) إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات.
|مطار سانت كاترين الدولى
|( تطوير المطار – المرحله الاولى – )
|انشاء مدرج جديد بطول 2600م وعرض 45 م.زياده سعه الترماك الى 4 طائرات كود C و 3 طائرات كود Bإنشاء ساحة صغيرة ملحقه بالترماك لمعدات الخدمات الأرضية انشاء طريق مطافئ للربط بين المدرج ومحطه الاطفاء الحاليه 5- ( انشاء مبنى ادارى – محطه كهرباء – محطه معالجه الصرف الصحى )6- تصميم مبنى ركاب جديد ليستوعب 600 راكب / ساعة قابلة للزيادة إلى 1200راكب / ساعة بمسطح اجمالى ( 8000 ) م 2
|أسوان الدولى
|رفع كفاءه الممر الاضافى
|رفع كفاءه الرصف الاسلفتى للممر المساعد والوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات سلطه الطيران المدنى و صيانه الترماك الخرسانى رقم 4
|إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMA
|إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى لمحطارت الأقمار الصناعية والإتصالات
|برنيس الدولى
|تطوير أنظمة الملاحة وانشاء مبنى سكنى للعاملين
|مشروع توريد وتركيب محطة التردد العالى HF بمركز الملاحة وإنشاء مبنى سكني للعاملين بمطار برنيس يسع 168 فرد ومكون من طابقين
|أبوسمبل
|إنشاء مبنى خاص بمحطة الأقمار الصناعية
|مرسي مطروح الدولى
|رفع كفاءة برج المراقبة الجوية بالمطار
|إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائي للحريق لمحطارت الأقمار الصناعية والإتصالات
|برج العرب الدولى
|رفع كفاءه الممر الاضافى والتوصيلات
|رفع كفاءه الرصف الاسفلتى للممر و الوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات الطيران المدنى
|انشاء مبنى ركاب منخفض التكاليف
|أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر
|إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 م 2؛ وبالتالى تصل السعة الاستيعابية للمطار ( 6.7 مليون راكب ) سنويا ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 حسب الدراسات
|رفع كفاءه الممر الرئيسى
|رفع كفاءه الرصف الاسفلتى للممر الرئيسى و الوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات الطيران المدنى وانشاء نظام صرف متكامل للأمطارلحماية الحقل الجوى .
|إنشاء تاكسى موازى جديد
|انشاء تاكسى موازى بجميع تجهيزاته وربطه بالحقل الجوى القديم وإنشاء طرق خدمية ونظام صرف الأمطار .
|توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء الإحتياطية
|مطارا مرسى مطروح وطابا
|محطة رادار الطرق الجوية
|إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات بكل من مطارات أسيوط و أسوان ومرسي مطروح والغردقة وطابا ومحطة رادار الطرق الجوية بمطارات أسوان و الغردقة و مرسي مطروح.