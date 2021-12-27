حصاد الطيران .. تطوير وتحديث 27 مطاراً خلال 2021 بهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر

يعتبر قطاع الطيران المدنى، واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.

يعتبر قطاع الطيران المدنى، واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، من خلال حصاد وزارة الطيران المدني السنوي والصادر لعام 2021، أبرز مشروعات التطوير الخاصة بالمطارات المصرية، حيث استمرت الوزارة في استراتيجيتها لإستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لكافة المطارات المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .

وتضمنت مشروعات التطوير، تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين، كما تم تحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية. مطار سفنكس

وفيما يلي أبرز مشروعات التطوير التى تمت بالمطارات المصرية خلال عام 2021: