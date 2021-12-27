نقل وملاحة

حصاد الطيران .. تطوير وتحديث 27 مطاراً خلال 2021 بهدف تنشيط الحركة السياحية لمصر

يعتبر قطاع الطيران المدنى، واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.
دعاء محمود 9:49 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:49 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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يعتبر قطاع الطيران المدنى، واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير، من خلال حصاد وزارة الطيران المدني السنوي والصادر لعام 2021، أبرز مشروعات التطوير الخاصة بالمطارات المصرية، حيث استمرت الوزارة في استراتيجيتها لإستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لكافة المطارات المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر .

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وتضمنت مشروعات التطوير، تحديث البنية الأساسية بالمطارات المصرية البالغ عددها 27 مطارا ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير خدمات المسافرين، كما تم تحديث منظومة تأمين المطارات ومختلف المنشآت الحيوية بالقطاع ضمن استراتيجية واضحة لوزارة الطيران ووفق أعلى المعايير العالمية.

مطار سفنكس

وفيما يلي أبرز مشروعات التطوير التى تمت بالمطارات المصرية خلال عام 2021:

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المطار          المشروعوصف المشروع  
مطار القاهرة الدوليمشروع المشاية الكهربائية لربط الجراج متعدد الطوابق بمبنى ركاب (2) مشروع تطويرمنظومة سيور الحقائب الجديد بمبنى الركاب رقم (3)   لتخفيف التكدس بموقف السيارات بمبنى رقم (2) وتطوير الجراج متعدد الطوابق والطرق المحيطة.   تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتاريخ 2021/7/7 بطاقة استيعابية 6000 حقيبة/ ساعة ومن المتوقع الإنتهاء من المرحلة الثانية 1/3/ 2022  
مطار سوھاج الدولى  صاله للمودعين و المستقبلين   صالة لخدمة المستقبلين و المودعين بمسطح 475 م2 واستخدامھا كمنطقة انتظارفى أوقات الذروة. 
رفع كفاءة وجهات برج المراقبة الجوية 
مظله سيارات     مظله سيارات بمطار سوھاج بمسطح  550 م2
مبنى للامن و الجمارك    انشاء مبنى للامن و الجمارك بمسطح إجمالي 195 م2
انشاء مبنى مخازن 
مطار أسيوط الدولى   صاله للمودعين و المستقبلينصالة لخدمة المستقبلين و المودعين بمسطح 475 م2
مبنى للامن و الجمارك    انشاء مبنى للامن و الجمارك عباره عن مبنى امن بمسطح اجمالى 195 م2 مكون من دور ارضى شاملًا الاعمال الكھروميكانيكيه والاتصالات   
مطار الأقصر الدولى     عملية صيانة ورفع كفاءة الرصف للحقل الجوى بمطار الاقصر الدولى  تنفيذ كافة أعمال صيانة ورفع كفاءة الرصف الاسفلتى للمدرج الرئيسى و الممر المساعد و الوصلات وصيانة ورفع كفاءة الرصف الاسفلتى و الخرسانى للترماك الجديد واعادة تخطيط العلامات الملاحية    
إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMA 
مطارشرم الشيخ الدولي تطويرمطار شرم الشيخزيادة الطاقة الإستيعابية للمطار إلى 9,٥ مليون راكب بدلا من 7.5 مليون راكب.إعادة تصميم الحركة داخل مبنى الركاب رقم  2  وفقًا لمتطلبات والمعايير الدولية بمطار شرم الشيخ وزيادة مساحات صالات الإجراءات والسفر والوصول ومناطق إنتظار الركاب ليستوعب الزيادة المستقبلية  
مشروع الصيانه العاجله للحقل الجوى بمطار شرم الشيخ الدولى  تنفيذ اعمال الصيانه اللازمه على المدرج الرئيسى   04L-22R
مطارالغردقة الدولى     مشروع الصيانه العاجلة للموقع  ٢ لمبنى الركاب وصيانة البلاطات  الخرسانيه بترماك رقم 2.رفع كفاءه الرصف الاسفلتى بالترماك رقم 2 وصيانه البلاطات الخرسانيه به.
إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMA 
مطار سفنكس الدولىتطوير مطار سفنكستوسعه مبنى الركاب لتصل المساحه الاجمالية للمبنى الى  23000 متر مسطح بدلا من4500 متر مسطح لتصل السعة الاستيعابية للمطار الى 900 راكب / ساعة بدلا من 300راكب / ساعه بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويا. توفير أجهزة أمنية وتعزيز المنظومة الامنيه بالمطار .
مطارالعاصمة الدولىتعزيز المنظومة الأمنيةتزويد المطار بأجهزة أمنية حديثة لتعزيز المنظومة الامنيه.
شرم الشيخ و الغردقةتعزيز المنظومة الأمنيةتطوير منظومه السيور ونقل الحقائب وتركيب منظومة الكشف باستخدام الأشعه (CT) إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائى للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات.  
مطار سانت كاترين الدولى( تطوير المطار – المرحله الاولى – )  انشاء مدرج جديد بطول 2600م وعرض 45 م.زياده سعه الترماك الى 4 طائرات كود C و 3 طائرات كود Bإنشاء ساحة صغيرة ملحقه بالترماك لمعدات الخدمات الأرضية انشاء طريق مطافئ للربط بين المدرج ومحطه الاطفاء الحاليه 5-    ( انشاء مبنى ادارى – محطه كهرباء – محطه معالجه الصرف الصحى )6-   تصميم مبنى ركاب جديد ليستوعب  600  راكب / ساعة قابلة للزيادة إلى 1200راكب / ساعة بمسطح اجمالى ( 8000 ) م 2  
أسوان الدولىرفع كفاءه الممر الاضافىرفع كفاءه الرصف الاسلفتى للممر المساعد والوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات سلطه الطيران المدنى و صيانه الترماك الخرسانى رقم 4
إحلال وتجديد معدات التكييف المركزى بمحطة TMAإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى لمحطارت الأقمار الصناعية والإتصالات
برنيس الدولى  تطوير أنظمة الملاحة وانشاء مبنى سكنى للعاملينمشروع توريد وتركيب محطة التردد العالى  HF بمركز الملاحة وإنشاء مبنى سكني للعاملين بمطار برنيس يسع 168 فرد ومكون من طابقين  
أبوسمبلإنشاء مبنى خاص بمحطة الأقمار الصناعية 
مرسي مطروح الدولىرفع كفاءة برج المراقبة الجوية بالمطارإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائي للحريق لمحطارت الأقمار الصناعية والإتصالات
برج العرب الدولىرفع كفاءه الممر الاضافى والتوصيلاترفع كفاءه الرصف الاسفلتى للممر و الوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات الطيران المدنى  
انشاء مبنى ركاب منخفض التكاليف 
أول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصرإنشاء مبني ركاب جديد يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 م 2؛ وبالتالى تصل السعة الاستيعابية للمطار ( 6.7 مليون راكب ) سنويا ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة حتى 2030 حسب الدراسات
رفع كفاءه الممر الرئيسىرفع كفاءه الرصف الاسفلتى للممر الرئيسى و الوصلات وشرائح الامان طبقا لتشريعات الطيران المدنى وانشاء نظام صرف متكامل للأمطارلحماية الحقل الجوى .
إنشاء تاكسى موازى جديدانشاء تاكسى موازى بجميع تجهيزاته وربطه بالحقل الجوى القديم وإنشاء طرق خدمية ونظام صرف الأمطار .
توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء الإحتياطية 
مطارا مرسى مطروح وطابامحطة رادار الطرق الجويةإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلى والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والإتصالات بكل من مطارات أسيوط و أسوان ومرسي مطروح والغردقة وطابا ومحطة رادار الطرق الجوية بمطارات أسوان و الغردقة و مرسي مطروح.
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بقلم دعاء محمود

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