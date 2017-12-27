حصاد الشركة القابضة للمطارات في 2017

دعاء محمودأعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الحالى.وقالت الوزارة إن أهم الانجازات التي شهدتها الشركة القابضة للمطارات تمثلت في افتتاح محطة محولات كهرباء(2- جهد 66/11) بمطار القاهرة الدولى والتى



دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الحالى.

وقالت الوزارة إن أهم الانجازات التي شهدتها الشركة القابضة للمطارات تمثلت في افتتاح محطة محولات كهرباء(2- جهد 66/11) بمطار القاهرة الدولى والتى تهدف إلى تغذية مبنى الركاب رقم (2) و(3) بالمطار بالطاقة الكهربائية، و توليد الطاقة والإمدادات والأحمال الكهربائية بضغوط مرتفعة لرفع كفاءة القدرة الكهربية للمطار.

وتابعت أنه تم تجديد وإعادة إفتتاح قاعة نفرتيتي بفندق نوفوتيل المطار بتكلفة 2.7 مليون جنيه وشمل تجديد القاعة أحدث الديكورات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة حيث تم تغيير وحدات التكييف المركزى بالكامل وإدخال أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، وتغيير أنظمة ووحدات الاضاءة الثابتة والديكورية بالكامل، واهتم الفندق بأن تكون كل التجديدات موفرة للطاقة.

وعن أعمال انشاء وتطوير مطار القاهرة الدولي تم التشغيل التجريبي لمبني الركاب 2 بالمطار في نهاية العام الماضي والذي يعمل حاليا بكامل طاقته بعد نقل 15 شركة طيران كانت تعمل من مبنى الركاب رقم 1 إلى مبنى الركاب رقم 2.

كما تم تشغيل إستراحة ركاب الدرجة الأولي، وتم انشاء ساحة إنتظار للمبنى متواجدة امام فندق الميريديان بطاقة استعابية 750 سيارة، بالإضافة إلي توفير خدمة شاتل باص والتى تضم 6 سيارات لنقل الركاب القادمين تعمل بصفة منتظمة كل 15 دقيقية على مدار الـ 24 ساعة مجاناً. جاري تطوير منظومة الجوازات بمطار القاهرة بقيمة 69 مليون جنيه

وعن التوسعات الخاصة بمطار القاهرة لفتت الوزارة إلي أنه من المقرر ان يتم تنفيذ المنشأات الخرسانية والبلاطات لمحطة التفتيش الالكترونية علي طريق العروبة وأحمد شفيق بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه، بالإضافة إلي توريد وتركيب محطة التفتيش الالكترونية علي طريق العروبة والطريق المؤدي للطريق الدائري للسيارات الصغيرة بقيمة 24 مليون جنيه وأخري بقيمة 29 مليون جنيه لسيارات النقل

وتابعت أنه جاري تطوير منظومة الجوازات بمطار القاهرة بقيمة 69 مليون جنيه ، حيث تم الأستعداد لاستقبال حاملي التأشيرات الإلكترونية بمطار القاهرة ، وذلك بعد تزويد الحاسبات وشبكة المعلومات الخاصة بالجوازات بكافة البرامج والأنظمة الخاصة بالتعامل مع التأشيرة الإلكترونية.

وأشارت إلي أنه جاري تطوير الممر الأوسط 05C وتحديثه ورفع كفاءته، لآفتة إلي أنه تم تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع لمبات الليد بصالتى السفر والوصول بمبني الركاب رقم 1 ومبني الركاب رقم 3 بالإضافة الى استراحة كبار الزوار، وكذلك تغيير الإنارة بالطريق الجديد الذي يربط المطار بالدائري، ويتم الأن التجهيز للمرحلة الثانية وتنفيذ الاستبدال بإنارة الليد في صالة المواسم.