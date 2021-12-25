استثمار

حصاد السياحة 2021: رقمنة 14 مليون ورقة من مستندات الوزارة وتفعيل التذاكر الإلكترونية

في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
دعاء محمود 7:29 م, السبت, 25 ديسمبر 21 7:29 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أفادت وزارة السياحة والآثار، في حصادها السنوي لعام 2021، أنه في إطار تحولها الرقمي تم رقمنة 14 مليون ورقة من مستندات ووثائق وملفات الوزارة في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزارة في الحصاد، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية.

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كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة خدمة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ  28 دولة إضافية ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة.  

وتابعت الوزارة، أنه تم صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لإدارة المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية للوزارة وهيئاتها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

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كما تم استحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم من الوزارة بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تسجيل حوالي 207 آلاف من العاملين بالسياحة على قواعد بيانات نظام “سوق العمل” الذى تم استحداثه، مع تفعيل التذاكر الإلكترونية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف (منطقة أهرامات الجيزة – المتحف المصرى بالتحرير – المتحف القومى للحضارة المصرية- معابد الأقصر والكرنك والدير البحري- وادي الملوك- متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة).

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ولفتت الوزارة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمتحف المصري بالتحرير، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك.

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بقلم دعاء محمود

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