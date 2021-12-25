استثمار

حصاد السياحة والآثار في 2021: استرداد 5266 قطعة أثرية من 10 دول أجنبية

5000 قطعة أثرية تم استردادها من الولايات المتحدة الامريكية
دعاء محمود 7:39 م, السبت, 25 ديسمبر 21 7:39 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أفادت وزارة السياحة والآثار، في حصادها السنوي لعام 2021، بأنه تم استرداد 5266 قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية هي: الولايات المتحدة الامريكية، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا، وإسرائيل، وسويسرا، وبلجيكا، وإنجلترا، وإيطاليا وألمانيا.

وأضافت الوزارة في الحصاد، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن القطع التى تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نحو 5000 قطعة أثرية، منها مخطوطات، وقطع من البردي، وعدد من الأقنعة الجنائزية، وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل.

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كما تم استرداد 95 قطعة أثرية من إسرائيل، عبارة عن موائد قرابين وتماثيل من البرونز للآلهة، وجزء من تابوت خشبي وبعض تماثيل الأوشابتي، وقطعتين من ورق البردي، واسترداد تمثالين من التراكوتا ( طين محروق) من العصور اليونانية، والرومانية من إيطاليا.

بالإضافة إلى استرداد 3 قطع أثرية من العصور المصرية القديمة واليونانية من العاصمة البريطانية لندن.

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ونوهت الوزارة بسفر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى باريس برفقة النائب العام والمشرف العام علي إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار لاسترداد 115 قطعة أثرية.

إلى جانب استرداد تمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا، واسترداد بعض الأواني من الألباستر منها أواني كانوبية، وتماثيل خشبية ورؤوس تماثيل من الجرانيت من إسبانيا.

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هذا علاوة على أنه خلال عام 2021 (حتى نوفمبر 2021) تم ضبط عدد (813) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

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بقلم دعاء محمود

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