استثمار

حصاد السياحة: زيادة عدد رحلات الطيران من روسيا لمصر إلى 25 رحلة أسبوعيا

خلال عام 2021، تم استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ
دعاء محمود 6:37 م, السبت, 25 ديسمبر 21 6:37 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أصدرت وزارة السياحة والآثار، حصادها السنوي لعام 2021، مؤكدة أنه تم زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة من روسيا لمصر لنحو 25 رحلة أسبوعيا.

وتابعت الوزارة، كما تم رفع القيود عن رحلات الطيران المنتظم والعارض من المدن الروسية الراغبة في تشغيل رحلات إلى مصر.

وكان صدر مرسوم من الرئيس الروسى بعودة رحلات الطيران إلى المقاصد السياحية المصرية، واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015.

وأفادت الوزارة، بأنه خلال عام 2021، تم استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ والتى كانت توقفت في عام 2015 حتى فبراير 2020، ثم توقفت من مارس 2020.

قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي

وأشارت الوزارة في حصادها السنوي، والتى حصلت “المال”، على نسخة منه، إلى أن هناك استمرار لتطبيق مجموعة من القرارات دعماً للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وتشمل: تجديد مهلة إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر 2021 .

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تخفيض النسبة التى تقوم بسدادها المنشآت الفندقية والسياحية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز اعتباراً من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021 ليتم سداد 40% بالنسبة للمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وبالنسبة للمنشآت السياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء سداد المديونيات حتى 31 أكتوبر 2021، ثم مد العمل بالقرار حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للمنشآت الكائنة في الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ودهب.

إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً (اعتباراً من 1 مايو 2022 للمدن المذكورة و 1 نوفمبر 2021 لباقى المدن)، والإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية (أبريل 2020 حتى أكتوبر 2021).

تمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسى النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة فى القاهرة والجيزة) اعتباراً من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022، صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة (من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021).

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كما تم إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية (من يونيو2020 حتى٣٠ أبريل2٠21).

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2022) – منح مهلة للفنادق العائمة العاملة في بحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف حتى 30 أبريل 2022.

• مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيهاً وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين إلى نهاية ديسمبر 2021

• 12 يناير 2021: موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية  إلى 15 سنت حتى أبريل 2022.

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• مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهرى نوفمبر وديسمبر2021 و يناير 2022.

• إرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022 (كان من المقرر زيادتها في نوفمبر 2020).

• تخفيض 50% علي أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة “شتي فى مصر” (يناير – مايو 2021).

• السماح للقنوات المصرية والعربية والأجنبية بإجراء برامج حوارية مجاناً بالمواقع والمتاحف الأثرية من يناير 2021 وحتي ديسمبر 2021.

• إعفاء الأطقم الطبية وأسرهم من رسوم تذاكر جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2021.

• تحديث ضوابط إقامة الأنشطة والفعاليات والتصوير التجاري بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون أكثر جاذبية.

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بقلم دعاء محمود

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