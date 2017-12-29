حصاد الري في 2017 يتجاهل أزمة سد النهضة

المال - خاص : تهدف سياسة وزارة الموارد المائية والرى، إلى تحقيق هدف رئيسى وهو تحقيق الأمن المائى للجميع، ويتم ذلك من خلال العمل على أربعة محاور، تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى1ـ محور تنمية الموارد المائية:برنامج التوسع فى استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه

المال – خاص :

تهدف سياسة وزارة الموارد المائية والرى، إلى تحقيق هدف رئيسى وهو تحقيق الأمن المائى للجميع، ويتم

ذلك من خلال العمل على أربعة محاور، تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى

1ـ محور تنمية الموارد المائية:

برنامج التوسع فى استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، و يهدف إلى التوسع في

مشروعات استخدام المياه الجوفية العميقة واستثمار مياه الأمطار والسيول، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات

إجمالية 576 مليون جنيه من خلال:-

ـ مشروع تنمية وتطوير مجرى النهروفرعيه والآبار ومخرات السيول، فقد تم الانتهاء من حفر وتجهيز 7

آبار بالوادى الجديد و بئرين بوسط سيناء، و إنشاء وصيانة 11 عين طبيعية بسيوة ومطروح، و الانتهاء

من إنشاء سدود وبحيرات بأبو زنيمة بجنوب سيناء ووادى علم الغردقة، والانتهاء من إنشاء سدى إعاقة

بوادى زلجة وتطهير بئر فيران جنوب سيناء، وجار العمل بحفر وتجهيز 25 بئرا بشمال سيناء وجنوب

سيناء بقيمة 106 ملايين جنيه و وجار حفر وتجهيز 10 آبار بمحافظات الوجه البحرى بقيمة 38 مليون

جنيه وجار حفر وتجهيز 48 بئرا بمحافظات الوجه القبلى بقيمة 161.5 مليون جنيه، و تم تنفيذ أعمال

حماية جوانب وجسور مجرى نهر النيل من النحر والتهايلات بوراق الحضر ومحافظات سوهاج والجيزة

ودمياط .

برنامج تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل:

ويهدف إلى الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل وتقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر

ودول حوض نهر النيل، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية 117 مليون جنيه، بمشروع تنمية منابع

حوض النيل، وجار العمل فى مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى ومقاومة الحشائش

المائية بأوغندا، واستكمال دراسات جدوى إنشاء الممر الملاحى لنهر النيل بين بحيرة فكتوريا والبحر

المتوسط وإستكمال حفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان ، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الفنية

والهندسية بدول الحوض.

2ـ محور تحسين نوعية المياه:

برنامج تحسين نوعية المياه، و يهدف إلي تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ

علي المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها، ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في

التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، وتم

تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية 28.5 مليون جنيه.

– بمشروع تغطية الترع والمصارف: فقد تمت تغطية عدد من الترع داخل الكتل السكنية بطول 1.7 كم،

ومصارف بطول 0.8 كم

ـ محور ترشيد استخدامات المياه:

برنامج التنمية المتكاملة،و يهدف إلي إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق مجتمع زراعي صناعي

تنموي جديد ومتكامل، وتوفير فرص عمل فى مجالات مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة ومناجم وتعدين

وأنشطة التنمية الشاملة الأخرى، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية 93 مليون جنيه من خلال :

– مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء:

جار العمل فى استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ 11 مأخذ لرى زمام (72.46) ألف فدان وأعمال

الحراسة والتشغيل التجريبى لـ 7 مآخذ لرى زمام (22.203) ألف فدان وإنشاء مغذيات للترعة الفرعية

رقمى (2)، (4) من ترعة الشيخ جابر، مع إعادة تأهيل الأورنيك التصميمي للترعة التوزيعية، و ذلك

باستثمارات 30 مليون جنيه.

– مشروع استكمال ترعةالشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى):



تم الانتهاء من استكمال أعمال الطرق بالجسر الأيمن لدليل فرعى (1، 2) من قناة الشيخ زايد بتوشكى فى

المسافة من كم 58 حتى كم 67والانتهاء من أعمال استكمال فرع 2 من كم 23 حتى كم 24.17 وجار

إستكمال اعمال الحماية بالدبش للترعة المغذية لزمام الــ17 ألف فدان من محطة كم 57 على دليل فرعى

1&2 وذلك فى المسافة من كم 0.491 حتى كم 2.150 وإحلال وتجديد التبطين على فرع (2) من كم

0.2 وحتى كم 0.6و من كم 0.85 وحتى كم1.65 وأعمال الطرق بالجسر الأيمن لدليل فرعى (1&2)

من قناة الشيخ زايد بتوشكى فى المسافة من كم 67.00حتى كم 70.500 وذلك باستثمارات 63 مليون

جنيه.

برنامج ترشيد استخدام المياه واستخدام طرق الرى الحديثة بالأراضى الجديدة وتطوير نظم الرى على

مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى بالأراضى القديمة:

يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه واستخدام نظم الرى الحديث و

التوسع في أعمال تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والجديدة، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية

358 مليون جنيه من خلال :-

ـ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الرى فى مساحة 500 ألف فدان

تم تنفيذ أعمال تطوير المساقى والمآخذ وتنفيذ أعمال مراوى وتأهيل ترع فرعية وتشكيل روابط للمساقى،

وتنفيذ أعمال صرف مغطى وصرف عام واستكمال أعمال التغذية الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض

فى زمام حوالى 6 آلاف فدان، وذلك باستثمارات 200 مليون جنيه .

– مشروع تطوير وترشيد وإدارة نظم الري :

تم إحلال وتجديد 3 كبارى بهندسة إدفو بأسوان وغرب قنا وتم الانتهاء من استكمال تطوير المساقى

المتطورة بالعقد الثانى على ترعة إسنا الغربية وتوريد وتركيب شبكات كهرباء الجهد المتوسط والجهد

المنخفض لمساقى البسلقون والكانوبية ( البحيرة) وتنفيذ عملية استكمال تطوير الرى على ترعة العطف (

المنوفية) وعملية تبطين ترعة الكرم الفرعية بطول 6.5 كم بر أيسر ( الاقصر) وتأهيل طرد محطة

قسطل ومحطة خلط على مصرف العتامير ك 1 ( أسوان) ومحطات خلط على مصرف نزار الإيمان

بوادى الصعايدة وتكاسى أحجار لمخر سيل (كرم عمران – الكلاحين – قنا ) و حماية جوانب وقاع

مخر سيل قنا من ك 1,300 حتى ك 1,075 ( قنا) وإنشاء حوائط ساندة وإحلال وتجديد فتحات بالفيوم

وتم إحلال وتجديد الفتحة الملاحية لكوبرى زعبرة على البحر اليوسفى ك 17,7 ( المنيا) وتبطين أماكن

متفرقة بالطويسة وكوم أمبو، وتعديل تقاطع ترعة النقرة الرئيسية مع مصرف الخور الجنوبى كم 25

وإنشاء شبك حماية من الحشائش على مصرف ترعة وادى النقرة وتطوير مساقى وتوصيل شبكة كهرباء

جهد متوسط ومنخفض بمحافظة الدقهلية، ويتم تنفيذه على مراحل بهدف ضمان عدالة توزيع المياه وزيادة

إنتاجية الفدان بنحو 15% وبالتالي زيادة الدخل للمزارعين وقد تم تنفيذ أعمال تطويرالري خلال 2017

وذلك باستثمارات 158) مليون جنيه.

برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع:

يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وإطالة عمرها الإفتراضى والحفاظ على البنية القومية وزيادة الدخل

القومى، وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى الجديدة واستعادة الحالة التصميمية الجيدة لمنشآت

وشبكات الري والصرف وصيانتها ورفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستفاده المثلى منها وذلك

باستثمارات إجمالية 1227 مليون جنيه على النحو التالى :

– مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى:

– تم الانتهاء من إحلال وتجديد 5 كبارى خرسانة مسلحة وتركيب ماكينة رفع على ترعتى سمتاى لجنوب

الدقهليه وتأهيل ترعة بحر الملاح وفروعها بالغريبة وإنشاء مغذى ترعة المشالب بدمياط و إحلال وتجديد

كبارى بهندسة رى أبو المطامير وإنشاء نطاق واق على ترعة الثورة كم 1.25 بالنوبارية وإعادة تأهيل

الحائط الساند بالبر الأيمن باللاهون، و جار استكمال تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة لتحسين حالة الرى لزمام

1.65 مليون فدان و توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 94% من

قيمة الأعمال المدنية للمشروع وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة بالمشروع حتى الآن 2979 مليون جنيه،

وإجمالى الاستثمارات المنفذة 557 مليون جنيه.

– مشروع إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع:

استكمال الإحلال والتجديد والإنشاء لـ 22 محطة الأعمال المدنية، وأعمال توريد وتركيب المهمات

الكهروميكانيك 8 محطات، وتوريد وتركيب 185 وحدة طلمبات أعماق غاطسة لمحطات الوادى الجديد،

وتوريد وتركيب شبك أعشاب لبعض محطات المصلحه لتحسين أدائها ، واستكمال إنشاء معامل وورش

المصلحة، وذلك باستثمارات 569 مليون جنيه0

– مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان:

– م تنفيذ منظومة مصدات هيدروليكية بمداخل جسم السد العالى ـ مقاومة الحشائش فى الحبس بين السد

العالى وخزان أسوان ـ توريد وتركيب عناصر ومكونات محطات الكثبان الرملية ومصائد الرمال وطلمبات

غاطسة ـ استكمال أعمال توسيع وتعميق قناة مفيض وخور توشكى ـ استكمال تطوير المنطقة خلف خزان

أسوان ـ استكمال تدعيم المنطقة الصخرية بالكتف الغربى للسد العالى ـ استكمال تنفيذ عملية إنشاء

أسوار أمنية بالجهة الشرقية والغربية للسد العالى ومنظومة التأمين الفنى لخزان أسوان ومفيض الطوارئ

بنظام المراقبة التليفزيونية بالإضافة إلى تشغيل وصيانة وحماية جسم السد العالي والمنشآت الملحقة به

وتخزين وصرف المياه من بحيرة ناصر وخزان أسوان، وذلك باستثمارات 101 مليون جنيه.

برنامج رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية :

يهدف إلى تنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وزيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير مياه الشرب

والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقي والحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية وتم تنفيذ أعمال

باستثمارات إجمالية 1261 مليون جنيه من خلال :

ـ مشروع إنشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية :

تم إحلال وتجديد عدد من المرافق والمنشآت الحيوية على نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية، شملت

بدالات وسحارات، وكبارى وهدارات وقناطر، وجار العمل فى تنفيذ وتأهيل ترعة الإسماعيلية وترعة

بورسعيد وتأهيل جسور ترعة المحمودية و تاهيل مخرات سيول بمحافظة بنى سويف وأعمال الحماية

من أخطار السيول بمحافظة أسيوط وتنفيذ أعمال إحلال تجديد كبارى بمحافظات مختلفة، وذلك

باستثمارات إجمالية 276 مليون جنيه.

ـ مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى:

تم إنشاء شبكات الصرف المغطى في مساحة 7 آلاف فدان وتم توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة

لمساحة 7 آلاف فدان وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمساحة 56 ألف فدان، وذلك

باستثمارات 985 مليون جنيه.

برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية:



يهدف إلى المحافظة على سلامة و استقرار الكتلة السكنية والمحافظة على الأراضى الزراعية الواقعة

خلف الحماية، مما يحافظ على الاستثمارات وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية 170 مليون جنيه من

خلال:

ـ مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ:

– تم تنفيذ العديد من أعمال الحماية شملت حماية جسر النيل الشرقي لمصب فرع رشيد بناحية برج مغيزل

– مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون ـ استكمال حماية وتطويرالسواحل والشواطئ المصرية منها

” حماية ساحل مدينة الإسكندرية بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة مرحلة أولى – حماية مصب مصرف

الغربية الرئيسي ” كوتشينر ” – حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد حتى قرية الديبة ببورسعيد –

حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة مرحلة أولى – حماية وتطوير وتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى

وثانية – أعمال المرحلة الأولى لتدعيم حائط رشـيد البحري (الشرقي – الغربي) – مشروع حماية

شواطئ المدن الساحلية (ببورسعيد والبحر الأحمر) من النحر – حماية شواطئ متفرقة بمحافظة مطروح

ـ حماية المناطق المنخفضة غرب ميناء الصيد بالبرلس حتى شرق الرءوس البحرية بشرق مصب فرع

النيل برشيد ـ حماية الطريق الساحلى بمناطق متفرقة بجنوب سيناء ك 18 أبو رديس ـ حماية شاطئ أبو

قير أمام الكتلة السكنية ـ تدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام طابية العبد0

ـ محور تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه:

برنامج التدريب ورفع الطاقات البشرية والتطوير المؤسسى والتشريعى والإعلام المائى:

يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة وتوفير مياه الرى وتنمية قدرات القائمين على إدارة

شبكات الرى والصرف والتطوير المؤسسى والتشريعى وتم تنفيذ أعمال باستثمارات إجمالية 24 مليون

جنيه من خلال:

ـ مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية:

تم تنفيذ حوالي 86 دورة تدريبية لنحو 4616 متدربا بمركز التدريب :

تم الانتهاء من عمل ملخصات للخطة القومية للموارد المائية لعدد خمس محافظات، وتمت مناقشة وضع

خطة الموارد المائية بمحافظات الوادي الجديد، وتمت موافقة المجلس التنفيذي على خطة الموارد المائية

لمحافظة بني سويف،و شراء وتركيب عدد من محطات رصد الأمطار ببعض مدن محافظة البحر الأحمر

وبعض محافظات الوجه القبلي ، إعداد نشرات تنبؤ للفيضان لعدد سبع دول بحوض النيل، تم إنشاء

واجهتى مؤشرات القياس لمتخذي القرار وتشمل الترع ومشاكلها والمنشآت الواقعة عليها والزمام المقرر

والمخالف على مستوي الهندسات، دراسة ومراجعة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وإبداء

الملاحظات والمقترحات، المشاركة في مراجعة وتحليل مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي

(2017-2020 )وخطة العام المالي (2017/2018 ) من الناحية المؤسسية، تنفيذ برامج تدريبية

وندوات للتوعية المائية لتفعيل أنشطة البروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف.

برنامج الدراسات والبحوث والتطوير المساحى:

يهدف إلى تطوير وتنمية الموارد المائية بإجراء الدراسات والبحوث فى مجال الموارد المائية والتى من

شأنها الحفاظ على نوعيه المياه والبيئة وزيادة الإنتاجية الزراعية، والقيام بأعمال الرفع المساحى وتم تنفيذ

أعمال باستثمارات إجمالية 53 مليون جنيه من خلال:

ـ مشروع الدراسات التطبيقية فى مجال الموارد المائية واستكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز

وجار استكمال الأعمال الآتية :

– دراسة رادارية للكشف عن مصادر التسرب من مواسير تغطية ترعة السماعنة بالشرقية .

– تحديث النموذج الرياضي بناء على الآبار التي تم حفرها لمساحة 17 ألف فدان للتنمية بمنطقة أبو

طرطور – الخارجة .

– الإفادة عن توافر مصدر ري جوفي لعدد 40 منطقة بتوشكي .

– دراسة استكمال إنشاء رصيف جديد لشركة النيل للتفريغ والتخزين على ترعة النوباربة .

– العمل بالنموذج الرياضي لقناطر ديروط للتأكد من نتائج النموذج الطبيعى .

– الرفع المساحي الخاص بدراسة البيانات خلف قناطر إسنا ونجع حمادي الجديدة .

– متابعة تشغيل منظومة الخلايا الشمسية بقدرة 90كيلووات بالقناطر الخيرية .

– متابعة كفاءة وتشغيل جميع الحساسات بمحطات التغيرات المناخية بشبكة الرصد المناخي

– استكمال قاعدة بيانات شبكة الرصد اللحظي .

– دراسة إعداد أطلس الموارد المائية لجمهورية مصر العربية .

– تحديث طبقة “GIS ” التي توضح المواقع الجيوغرافية لجميع محطات الطلمبات

تم تنفيذ الأعمال الآتية :

– دراسة إنشاء قناطر جديدة بديلة لقناطر ديروط الحالية باستخدام نموذج طبيعي الأبعاد.

– تم الانتهاء من الإشراف على تنفيذ بئرى صرف بمحطة كهرباء الشباب بالقصاصين .

– تحديث طبقات “GIS ” الخاصة بالمياه الجوفية وربطها بالبيانات الخاصة بمعهد بحوث المياه الجوفية

وذلك باستثمارات50 مليون جنيه.

ـ تجهيزات ومبانى الإدارات المساحية ومطابع الهيئة.

ـ الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية:

تضمنت تحديث الخرائط الرقمية للوادى والدلتا ورصد نقط مثلثات الدرجة الثانية (GPS) بمناطق مختلفة

بالجمهورية وأعمال مشروعات نزع الملكية وتنفيذ الأعمال الخاصة ببروتوكول خريطة الأساس، لتنفيذ

الخريطة الأساسية لمصر بمقياس 1 / 5000 للوادى والدلتا كأولوية أولى والقيام بطلبات الشهر

العقارى وإعادة طباعة الخرائط بمقاييس رسم مختلفة، وذلك باستثمارات 3 ملايين جنيه.

