حصاد الجولة الأولى.. 38 هدفًا فى 16 مباراة بالمونديال

على المصرى انتهت الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2018، بنهاية مباريات المجموعة الثامنة -مساء أمس الثلاثاء- بعد ستة أيام من ضربة بداية البطولة بمواجهة منتخب روسيا أمام منتخب السعودية، في الرابع عشر من يونيو الجاري، والتي تستمر حتى الخامس عشر من يوليو المقبل. وسجلت المنتخ

على المصرى

انتهت الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2018، بنهاية مباريات المجموعة الثامنة -مساء أمس الثلاثاء- بعد ستة أيام من ضربة بداية البطولة بمواجهة منتخب روسيا أمام منتخب السعودية، في الرابع عشر من يونيو الجاري، والتي تستمر حتى الخامس عشر من يوليو المقبل.

وسجلت المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة 38 هدفًا خلال مباريات الجولة الأولى، بمعدل 2.37 هدف في كل مباراة، لكن هناك مباريات شهدت غزارة تهديفية، مثل مباراة الافتتاح، التي شهدت تسجيل أصحاب الأرض خمسة أهداف في شباك الأخضر، ومباراة إسبانيا والبرتغال لحساب المجموعة الثانية، والتي شهدت تسجيل ستة أهداف مناصفة بين المنتخبين.

وبالنظر إلى السجل التهديفي في الجولة الأولى، من منافسات البطولات السابقة لكأس العالم، وتحديدًا حتى بطولة 1998، التي أقيمت في فرنسا، نجد أن مونديال روسيا يعد ثالث أقل مونديال تهديفيًا في الجولة الأولى، منذ مونديال فرنسا.

وتعد بطولة كأس العالم 2014، التي أقيمت في البرازيل الأعلى تهديفيًا في جولتها الأولى بدور المجموعات، بعدما شهدت تسجيل 49 هدفًا، بمعدل تخطى الثلاثة أهداف بقليل، ويأتي مونديال 2002، الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، ثاني أعلى نسخة تهديفيًا، بعدما وصل عدد أهداف الجولة الأولى إلى 46 هدفًا، بمعدل وصل إلى 2.8 هدف في كل مباراة.

والمركز الثالث فيأتي من نصيب كأس العالم 2006، الذي أقيم في ألمانيا، بعدما سجلت المنتخبات 39 هدفًا في الجولة الأولى، بمعدل وصل إلى 2.4 هدف في كل مباراة، والمركز الرابع يأتي من نصيب مونديال روسيا، ويليه في المركز الخامس نسخة كأس العالم 1998، حيث سجلت المنتخبات المشاركة 37 هدفًا في أول جولات دور المجموعات، بمعدل وصل إلى 2.3 هدف في كل مباراة.

وتعد الجولة الأولى في دور المجموعات من مونديال كأس العالم 2010، الذي أقيم في جنوب إفريقيا، الأقل تهديفيًا منذ كأس العالم 1998، وحتى 2018، وشهدت الجولة الأولى خلالها تسجيل 25 هدفًا، بمعدل وصل إلى 1.5 هدف في كل مباراة.