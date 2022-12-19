حصاد «التموين» في منظومتي السلع والخبز المدعم خلال 2022

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصادها في عام 2022، وذلك في عدد من ملف توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين، وذلك خلال العام الجاري.

وأوضحت التموين أنi بلغ إجمالي المستفيدين من صرف الخبز المدعم، نحو 70 مليونا و869 ألفا و663 مواطنا، وتم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022.

وأشارت إلي أن حجم المستفيدين من صرف السلع التموينية بلغ 62 مليونا و762 ألفا و908 مواطنين، وتم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022 .

وتم استخراج بطاقات تموينية مستجدة “المرأة المعيلة – المطلقات – الأرامل”، كما تم استبعاد 153 ألفا و62 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة “وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور”.

كما تم تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

وتم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

وكذلك قامت وزارة التموين بتنظيم المعارض الموسمية الرسمية “أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي” لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

وإقامة فترة التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي” بالمحلات التجارية خلال شهر أغسطس 2022 ولمدة شهر وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.