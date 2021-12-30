حصاد التموين في محافظة قنا خلال عام 2021

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نجاح مديرية تموين قنا خلال العام الحالي في تطوير 14 مكتبا تموينيا ليصبح مركز خدمة متطور، و جار تسليم 4 مكاتب تموينية ليصبحوا مراكز خدمة مطورة ،بالإضافة إلى تسليم 4 مكاتب لتطويريهم لمراكز خدمة…

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نجاح مديرية تموين قنا خلال العام الحالي في تطوير 14 مكتبا تموينيا ليصبح مركز خدمة متطور، و جار تسليم 4 مكاتب تموينية ليصبحوا مراكز خدمة مطورة ،بالإضافة إلى تسليم 4 مكاتب لتطويريهم لمراكز خدمة مطورة.

وأظهرالحصاد السنوي لمديرية تموين قنا أنه خلال العام الحالي تم إصدار 2.177 ألف بطاقة تموين للفئات المحرومة والأكثر احتياجا، كما تم تنفيذ 21.409 ألف بطاقة فصل اجتماعي،و13.499 ألف بطاقة تموينية بدل فاقد،فضلا عن تنفيذ 12.353 ألف بطاقة تموينية بدل تالف.

وحول الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بالمحافظة أشار التقرير إلى وجود رصيد إستراتيجي من السكر التمويني يبلغ 5874 طن يكفي لمدة 36 يوما،بالإضافة إلى وجود رصيد إستراتيجي من الزيت التمويني يبلغ 1542 طنا تكفي لمدة 22 يوما.

فيما بلغ رصيد الأرز التمويني الإستراتيجي 160 طنا تكفي لمدة يوم ،بالإضافة إلى 233 طن من المكرونة تكفي لمدة 23 يوما حسب الاستهلاك.

وفيما يتعلق بخدمة المواطنين، تم الرد على 9 شكوى واردة على البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا بنسبة تنفيذ 100%،كما تم الرد على 1350 شكوى واردة على البوابة الإلكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 97% كما تم الرد على 201 شكوى واردة لديوان عام المحافظة بنسبة 100%.

وفيما يتعلق بجهود مديرية التموين في مجال الرقابة التموينية خلال 2021 أوضح التقرير قيام الأجهزة الرقابية بتحرير 9538 مخالفة منها 2614 مخابز، و6555 أسواق، و 369 تجارة داخلية.

وأشار إلى أنه تم ضبط 44.5 طن دقيق،و14.700طن زيت،14.5 طن ملح،بالإضافة إلى ضبط 60.590طن سكر، و8 أطنان لحوم،و50.300طن أرز ،و39.700 طن أسمدة.

وأضاف الحصاد أنه تم تحصيل 4 ملايين و246 ألفا و617 جنيها ، غرامات مستحقة على أصحاب المخابز ، كما تم تحويل 149 مخبزا من مخابز البلدية إلى العمل بالغاز الطبيعي، كما تم تشغيل 23 مخبزا سياحيا،وتم تطوير 164 مخبزا لرفع الكفاءة،وتشغيل 15 مطحن خاص بالأفراد.

وأشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين قامت بتخصيص 21.98 فدان لإقامة صوامع تخزين غلال بدندرة بسعة تخزينية تصل إلى 90 ألف طن.

كما يجري توسعة صومعة الترامسة وزيادة السعات التخزينية بمقدار 30 ألف طن،فضلا عن إنشاء ميناء نهري خلف صومعة المراشدة لاستيلام الأقماح عن طريق نهر النيل.

كما أنه جارإنشاء بنكر بقوص بسعة تخزينية تصل إلى 25 ألف طن وسيتم استقبال الأقماح المحلية بالبنكر بدءا من موسم القمح المحلي المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطوير مطحن فرشوط وإجراء عمليات صينانة ورفع كفاءة المطحن ،كما أنه جار تطوير مطحن ناصر نجع حمادي وإجراء عمليات الصيانة ورفع كفاءة المطحن.

وأوضح التقرير أنه خلال موسم القمح المحلي الماضي تم توريد نحو 173ألفا و98 طن قمح محلي.

وذكر التقرير أنه خلال 2021 تم تشغيل 45 منفذا من منافذ مشروع “جمعيتي” كما تم تشغيل 5 محطات غاز طبيعي، وتشغيل 7 سيارات متنقلة (تحيا مصر) لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،بالإضافة إلى توزيع السلع التموينية والسلع مقابل نقاط الخبز.