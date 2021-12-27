حصاد «التموين» في محافظة الشرقية خلال 2021

منها الرقابة التموينية و المخزون الاستراتيجي و مشروعات الصوامع ومنافذ جمعيتي

نشر المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية حصاد مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية وما تم إنجازه من خدمات ومشروعات خلال عام 2021 .

تطوير المكاتب التموينية

تم تطوير مكاتب التموين وتحويلها الي مراكز الخدمة المطورة ، بعدد 31 مكتب تموين ليصبح مركز خدمة مطور وتم استحداث 3 مراكز لخدمة المواطنين .

كما أنه جاري تطوير مكتب تموين بمركز منيا القمح ليصبح مركز خدمة مطور .

البطاقات التموينية

وبالنسبة لعدد البطاقات التموينية المصدرة والبدل تالف وفاقد تم الآتي:

إصدار عدد 561 بطاقة تموينية للفئات المحرومة والاكثر احتياجا .

وتنفيذ عدد 15500 بطاقة فصل اجتماعي ، وتنفيذ عدد 16057 بطاقة تموينية بدل فاقد ، وتنفيذ عدد 66287 بطاقة تموينية بدل تالف .

خدمة المواطنين

تم الرد علي عدد 135 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بنسبة تنفيذ 100% ، كما تم الرد علي عدد 36963 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 100% .

الرقابة التموينية

قامت الاجهزة الرقابية بالمديرية باحكام الرقابة علي الاسواق والانشطة والمخابز البلدية والسياحية وتحرر بذلك محاضر ضد المخالفين بإجمالي 33216 محضر .

حيث تم تحرير نحو 23297 محضر للمخابز البلدية والسياحية ، كما تم تحرير نحو 9919 محضر في الاسواق المختلفة .

وأهم المضبوطات التي قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بضبطها هي الدقيق بكمية 86.750 طن ، و الزيت بكمية 227.140 طن ، و الملح بكمية 519.548 طن ، و السكر بكمية 129.912 طن ، و اللحوم بكمية 68.994 طن .

كما تولي مديرية التموين في الشرقية اهتماما خاصا لتحصيل الغرامات المستحقة علي المخابز حيث تم تحصيل 31 مليون و325 ألف و 648 جنيه.

الأرصدة الاستراتيجية من السلع الاساسية

يوجد رصيد استراتيجي للسكر التمويني يبلغ 9125 طن تكفي لمدة 30 يوم .

الصوامع في محافظة الشرقية

تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإقامة عدد من الصوامع في محافظة الشرقية حيث جاري انشاء 3 صوامع حقلية تقام بمنحة مبادلة ديون ايطالية وهي كالاتي :-

1- صوامع منيا القمح سعة 5 آلاف طن بعدد 4 خلايا .

2- صوامع طوخ القراموص بأبو كبير سعة 5 آلاف طن بعدد 4 خلايا .

3- صوامع ترلة خيال بأبوكبير سعة 5 آلاف طن بعدد 4 خلايا .

كما تم تشغيل صومعة الكسارة بالصالحية الجديدة بسعة 90 الف طن .

توريد القمح المحلي في الصوامع والشون

كمية القمح المحلي المورد خلال موسم 2021 بلغ نحو 650 الف ) طن وتحتل محافظة الشرقية المركز الاول من حيث توريد القمح المحلي .

مشروعات جمعيتي و السيارات المتنقلة

تم افتتاح وتشغيل 85 منفذ لمشروع جمعيتي ، كما تمتشغيل 15 مخبز .

كما تم تشغيل 20 سيارة منافذ متنقلة ( تحيا مصر ) لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك توزيع السلع التموينية والسلع مقابل نقاط الخبز .

تنمية وتطوير التجارة الداخلية

تم انشاء مكتب نموذجي يضم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية مثل ( خدمات البطاقة التموينية الذكية – الدمغة والموازين – العلامات التجارية – تلقي شكاوي حماية المستهلك )

الانشطة والفعاليات والمبادرات التي تمت في عام 2021

في بداية شهر مايو 2021 واستعدادا لشهر رمضان تم اعداد وتجهيز معرض رئيسي بمدينة الزقازيق ، والذي ضم جميع انواع السلع الغذائية والغير غذائية .

وذلك بتخفيضات تراوحت مابين 20 – 25 % عن الاسعار المماثلة في السوق المحلي للتخفيف عن كاهل المواطن بالاضافة لوجود أكثر من 124 محل وسوبر ماركت وهايبر بالمراكز المختلفة بالمحافظة قاموا بالاشتراك في معرض أهلا رمضان في أماكنهم نظرا للحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد .

كما تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومنافذ امان ومنافذ كلنا واحد التابعه لوزارة الدخلية بهدف فتح منافذ جديدة بكل مركز من مراكز المحافظة بجوده عاليه و بأسعار مخفضة وذلك تحت اشراف الاجهزه الرقابية .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل المديرية تحسبا لاحتمال تعرض المحافظة لمخاطر السيول و الامطار بمناسبة دخول فصل الشتاء .

كما تم انشاء معارض (اهلا مدارس) بداخل المحلات تشمل جميع المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالاسواق.