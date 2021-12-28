حصاد «التموين» في الأقصر خلال 2021.. إنشاء هايبر المصرية بتكلفة 17 مليون جنيه

جار إنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة المدامود على مساحة تقدر بـ25 فدانًا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه

أصدر المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا بما تم إنجازه من مشروعات وخدمات تموينية في محافظة الأقصر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشملت هايبر ماركت ومناطق تجارية ولوجستية وصوامع تخزين.

مشروعات هايبر ماركت ومناطق لوجستية وتجارية

تم الانتهاء من إنشاء هايبر المصرية بمدينة الأقصر على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والمخفضة.

وتم رفع كفاءة مخازن الشركة المصرية؛ وخاصة الرئيسية الإستراتيجية “مخزن الدير بإسنا- مخزن أرمنت- مخزن القرنة- مخزن الطود- مخازن الجملة بمدينة الأقصر”، وذلك بسعة تخزينية تصل إلى أكثر من 20 ألف طن، بما يضمن الحفاظ على مخزون من السلع الغذائية الأساسية لمدة تكفي 5 أشهر.

وتم تطبيق الاستعاضة الإلكترونية بفروع الجملة بالشركة المصرية كأول محافظة على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى رفع كفاءة منظومة صرف السلع التموينية بالمحافظة.

وجارٍ التجهيز لإنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة المدامود على مساحة تقدر بـ25 فدانًا لإنشاء مستودعات إستراتيجية لتخزين السلع باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

كما تتضمن المنطقة اللوجستية مخزنًا لوجيستيًّا للأدوية وسلاسل تجارية للسلع الغذائية باستثمارات تصل إلى 152 مليون جنيه.

وتُباشر المديرية تلقّي طلبات مشروع جمعيتي “المرحلة الرابعة” (ج)، وتم تشغيل عدد 172 مشروعًا، وجارٍ تشغيل منافذ أخرى.

المجهود الرقابي

تم تحرير 57801 محضر ومخالفة خلال عام 2021، كما تم تحصيل فروق أسعار وغرامات على المخابز خلال عام 2021 بقيمة مليون و483 ألفًا و15 جنيهًا، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها منذ بدء المنظومة 13 مليونًا و970 ألفًا و230 جنيهًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بإيصالات إيداع وأُرسلت للهيئة.

كما تم تحصيل فروق الغاز الطبيعي مبلغ 564 ألفًا و320 جنيهًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتحصيل فروق أسعار على البدّالين التموينيين بمبلغ 145 ألفًا و760 جنيهًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما تم ضبط تجار تموين استولوا على سلع تموينية بقيمة 50 ألفًا و520 جنيهًا، وتم اتخاذ اللازم قانونًا حيالهم حفاظًا على المال العام.

قطاع شئون التموين

بلغ الدعم السلعي المقدَّم للمواطنين خلال العام “سلع تموينية” بمبلغ وقدره 5.510 مليون جنيه، بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه خلال العام وذلك من خلال 479 بدالًا تموينيًّا+ 172 منفذ جمعيتي مع استقرار صرف السلع التموينية دون أية أزمات تُذكر.

بلغ المنصرف من الدقيق لنحو 306 مخابز كمية قدرها 66658 طنًّا، وتوفر دقيق المستودعات للمواطنين خلال العام دون أية أزمات أو تأخير في الصرف كمية قدرها 44890 طن دقيق، وذلك من خلال 595 مستودعًا.

استخراج وتسليم عدد 13227 بطاقة تموينية ذكية (بدل تالف وفاقد– استخراج جديد– فصل اجتماعي)، وإضافة عدد 2386 زوجة مستفيدة إلى بطاقة زوجها فصلت من بطاقة أسرتها، وإضافة عدد 1620 زوجة محرومة غير مقيدة تموينيًّا إلى بطاقة تموين زوجها.

إدارة حماية المستهلك

قامت إدارة حماية المستهلك بالمديرية بفحص إجمالي عدد 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استبدال وتغيير عدد 34 جهازًا من المنتجات “شاشات تليفزيون- غسالات- أجهزة تكييف- سخانات- بوتاجازات- أجهزة محمول ولاب توب”، وكذلك “تخفيض مبالغ الصيانة للأجهزة التي تحتاج إلى صيانة”.

رد مبالغ شراء عدد 11 جهازًا من المنتجات “جهاز محمول- بوتاجازات- لاب توب- موتور سير مشاية- سخان غاز طبيعي”.

صيانة عدد 160 جهازًا كهربائيًّا مختلف الماركات والأنواع والأحجام.

تطوير مديرية تموين الأقصر ومراكز خدمة المواطنين

تم افتتاح مركز خدمة المواطنين بالزينية والبياضية، وبذلك يصبح إجمالي عدد مراكز خدمة المواطنين التموينية عدد (14) مركزًا على مستوى المحافظة بعدد (77 شباكًا)، وبتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تم تشغيل الإنترنت فائق السرعة بمراكز الخدمة المطورة، في عدد 5 مراكز هي مركز خدمة بندر إسنا، مركز خدمة بندر أرمنت، مركز خدمة وسط، مركز خدمة جنوب والكرنك، مركز خدمة البعيرات، وتم التوصيل لباقي المراكز، وجارٍ التشغيل خلال الفترة المقبلة.