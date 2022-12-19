حصاد «التموين» خلال 2022 في السلع التموينية والاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصاد عام 2022 في السلع التموينية الاساسية والتي شملت القمح المستورد والمحلي، والزيوت، والأرز، والمكرونة، والدواجن، واللحوم، إضافة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية.

ففي توريد الأقماح بلغ إجمالي حجم توريدات القمح المستورد نحو 3.78 مليون خلال 2022 و3.037 مليون طن ورد منها بالفعل.

كما بلغ حجم توريدات القمح المحلي خلال موسم حصاد 2022 نحو 3.79 مليون طن ، والمستخدم منه 2.6 مليون طن.

وفي الزيوت بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2022 ( 650 ) ألف طن منها ( 270 ) ألف طن زيت خام محلي و( 380 ) ألف طن زيت مستورد.

وفي الأرز بنحو 100% هو نسبة الاكتفاء الذاتي خلال عام 2022.

وفي المكرونة بلغ حجم التعاقد 426700 طن خلال 2022 ونحو 388087 طنا ورد منها بالفعل.

وفي الدواجن تم التعاقد على 11 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة تم التعاقد عليها خلال 2022، ونحو 10233 طن ورد منها بالفعل.

إضافة إلي التعاقد على 525 طن محلي خلال 2022، و353 طنا ورد منها بالفعل، ونحو 1000 طن فخذة دواجن مستورد تم التعاقد عليها خلال 2022، و840 طن ورد منها بالفعل.

وفي اللحوم تم التعاقد على 3990 طن لحوم مجمدة خلال 2022 ووردت الكمية بالكامل، إضافة إلى 90 ألف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2022، و29.398 ألف ورد منها بالفعل.

وأشارت وزارة التموين إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية يتراوح من 3 إلي 12 شهرًا، وهي كالتالي: القمح 4.8 شهر، الأرز 5.9 شهر، السكر 3 أشهر والموسم الجديد يبدأ في 15 يناير 2023، والزيت 4.9 شهر، والمكرونة 6.9 شهر، والدواجن 4.5 شهر، واللحوم الحية السوداني 12 شهرًا.