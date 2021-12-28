حصاد «التجارة».. «المعالجات التجارية» يتلقى 42 شكوى من الصناعة المحلية خلال 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، حصاد قطاع التجارة الخارجية علي مدار العام الحالي 2021، التي شملت أيضًا إنجازات قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة، وكانت كالتالي:

. تلقى قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم اتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارٍ استيفاء 23 من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 منها.

• استكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020.

• استصدار 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل.

• بدء إجراءات التحقيق فى 10 قضايا لمكافحة الإغراق والوقاية والمراجعة النهائية.

• إجراء 15 تحقيق معالجات تجارية عكسية مقامة ضد الصادرات المصرية من الخارج تضمنت مكافحة دعم، ووقاية، ومراجعة الرسوم، ومكافحة إغراق.

• تحديث الإحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بما يصدر من قرارات وزارية بفرض رسوم مكافحة الإغراق وتدابير وقائية وكذلك الإعلانات المتعلقة بقضايا المعالجات التجارية ونشرها بجريدة الوقائع المصرية.

• جار العمل على إعداد التعليقات الفنية على الدليل الموحد لإجراءات مكافحة الإغراق للدول الأعضاء في اتفاقية اغادير.

• عقد ورشة التدريب الصيفى في مجال المعالجات التجارية لطلبة جامعة حلوان خلال شهر أغسطس 2021 في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع ومجهوداته في نشر الوعي والتعريف بدوره في حماية الصناعة المحلية.

• عقد الجولة الخامسة للتعاون في مجال المعالجات التجارية خلال شهر أكتوبر 2021

• استصدار أحكام لصالح الوزارة في العديد من القضايا المقامة ضدها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية المفروضة على عدة أصناف منها الغزول القطنية والبيلت وحديد التسليح.

• استصدار تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة في العديد من الطعون المقامة على قرارات وزير التجارة والصناعة.

• فيما يتعلق برد الرسوم تم متابعة الطلبات الواردة للقطاع من عدة شركات فيما يتعلق باسترداد رسوم مكافحة الإغراق وكذلك التدابير الوقائية عن عن عدة بيانات جمركية.