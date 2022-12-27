حصاد البيئة 2022.. تنفيذ 120 محطة رصد للهواء وزيادة المنشآت المرتبطة بخفض الانبعاثات (جراف)

كشفت وزارة البيئة عن ارتفاع محطات رصد جودة الهواء الى 120 محطة بنهاية 2022 بهدف تحسين نوعية الهواء، إذ تهدف المحطات إلى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة.

وأضافت وزارة البيئة في تقرير حصاد عام 2022 اطلعت عليه “المال”، أن محطات الرصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية لتوفير بيانات الرصد الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذي القرار والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصاد.

وتابعت وزارة البيئة أنه تمت زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية لتسجل 91 منشأة خلال 2022، بزيادة 6 محطات مقارنة بالعام الماضي، بعدد 454 نقطة رصد ، متجاوزا مستهدفات برنامج الحكومة 2018/2022 بنسبة تجاوز 25% .

وأوضح التقرير، أن محطات الرصد الصناعي تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، مقسمة الى عدد 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 6 شركة بتروكيماويات+ 28 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب + 2 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج+ 8 معمل تكرير بترول + 1 ألومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

وكشف التقرير عن جهود تطوير منظومة الانذار المبكر لملوثات الهواء، والتي شملت كافة مناطق الجمهورية، خاصة المناطق المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة.

واضح ان منظومة الانذار المبكر، تشمل دراسة 8 قطاعات جغرافية (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي – الصحراء الغربية (الوادي الجديد) – ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

وأضافت أن المنظومة تقوم بإعداد تقارير التنبؤ بتأثيرات الحوادث على جودة الهواء، وإعداد التقارير الشهرية عن جودة الهواء بدراسة الرياح المؤثرة على القاهرة الكبرى وحصر الظواهر الجوية المتسببة في العواصف الترابية.